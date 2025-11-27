¿Cuál es la forma correcta de poner las luces en el árbol Navidad?

La Navidad en Colombia es una época llena de alegría, tradición y fervor religioso. Las familias se reúnen para celebrar, compartir comidas típicas y asistir a las novenas de aguinaldo, donde se reza y se canta villancicos durante nueve noches antes de Navidad. Las calles se adornan con luces, nacimientos y figuras navideñas, creando un ambiente festivo en todo el país. Además de las celebraciones religiosas, la Navidad colombiana también está marcada por las fiestas, los regalos y la unión familiar.

Los hogares se destacan por vestir el árbol de Navidad, muchos optan por estilos tradicionales, en donde se pueden poner diferentes adornos, acompañados por supuesto por las luces. De hecho, a la hora de enredar las luces, muchos lo hacen dándole la vuelta al árbol hasta cubrirlo. Sin embargo, una nueva forma se ha hecho tendencia, varios usuarios de TikTok han creado su propio video explicando que la mejor opción para las luces, enredarlas rama por rama.

Aunque cada video es diferente, algunos indican que es mejor iniciar por la parte de arriba del árbol para que las conexiones queden en la parte baja, otros recomiendan al contrario, esto con el fin de que el árbol quede lleno de luces. Eso sí, se gastan muchas más luces, pero da un efecto llamativo para esta Navidad.

¿Cuáles son las tendencias en árboles este 2025?

Cada año los árboles navideños se renuevan con nuevas tendencias, ya sea en el estilo de árbol, los colores y la decoración. En el caso de este año, el dorado es el color predominante, esto desde el maximalismo, así índico un artículo de la revista Elle, en su sección de interiores. Dicho color aporta un aire de lujo y elegancia que se adapta a cualquier espacio y decoración, todo depende de cada hogar y como desean que luzca su Navidad este 2025.

Otra tendencia es que se está sustituyendo la clásica estrella por lazos XXL, este accesorio es para coronar. Los árboles de Navidad más atrevidos, como los modelos invertidos, están ganando popularidad. Estos árboles osados rompen con la norma y ofrecen un estilo único para aquellos que buscan algo diferente.