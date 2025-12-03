Mateo Carvajal compartió el importante proyecto por el que viajó fuera del país con su hijo, Salvador

Mateo Carvajal y Melina Ramírez protagonizaron una relación que comenzó en 2017, tras conocerse durante las grabaciones del reality “Desafío Súper Humanos”.En ese entonces la química fue inmediata y poco después hicieron pública su relación amorosa, el siguiente paso de la pareja sería vivir juntos e incluso crearon un canal de YouTube llamado “Melina y Mateo Conectados”.

La pareja se convirtió en una de las favoritas de los colombianos, y con el paso del tiempo, para el 2019, la presentadora quedó embarazada de Salvador. A pesar de esto, en junio de ese mismo año ya habían decidido ponerle fin a su relación, la ruptura para ambos fue bastante difícil y aún más para Melina en su estado, pero actualmente llevan una cordial relación en pro del bienestar del pequeño.

La expareja han mostrado que la complicidad que tiene para que el pequeño conviva con ambos y lleve un estilo de vida equilibrado, pues muchas veces comparan que cuando está con su madre tiene su lado más dulce, mientras que con Carvajal saca su lado más extremo.

Uno de los aspectos que más impulsa Mateo en su hijo, es el del deporte, desde hace un tiempo ya lo han ido preparando atléticamente, sobre todo corriendo largas maratones, donde ha podido incluso ganar medallas y se ha convertido en un hobbie en el que ambos lo apoyan. Hace algunos meses, Mateo viajó a Bogotá para correr junto a Salvador con el crew de Nike, donde recorrieron 4km nocturnos.

Ahora una vez más con la marca, tanto padre e hijo emprendieron viaje pero por fuera del país, así lo compartió Carvajal en sus redes, al indicar: “Mañana viajamos con el equipo Nike Colombia para competir fuera del país. Viviras estos días como un atleta de verdad. Espero que disfrutes mucho esta película que tengo preparada para ti”, esto acompañado de la bandera de Barbados, lo que indicaría su destino. En la siguiente historia, el pequeño de 6 años se ve ingresando al aeropuerto con su equipaje de Spiderman.

Uno de los aspectos que más le suelen halagar a Carvajal es el rol de padre, el cual siempre comparte activamente en sus redes sociales.

Mateo Carvajal y su hijo Salvador en sus redes sociales (@mateoc17)

¿Quién es el esposo de Melina Ramírez?

Solo hasta el año 2023, Ramírez le dio una nueva oportunidad de la mano del actor Juan Manuel Mendoza, quien era amigo de su hermana y que sin pensarlo terminó en una relación con él. La pareja se ha mostrado bastante sólida y con un apoyo incondicional hacia sus hijos, pues el actor también tiene una hija por fuera del matrimonio.