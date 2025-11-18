Mateo Carvajal le hizo algunos tatuajes a su hijo, Salvador, ¿cómo fue la reacción de Melina Ramírez?

Mateo Carvajal es un carismático influencer colombiano que se ganó el corazón del público colombiano durante el famoso reality del Desafío del canal Caracol en el año 2017. Además de compartir sus aventuras y estilo de vida, Mateo ha destacado por su rol como padre, su relación con su hijo Salvador ha conmovido a muchos, pues demuestra un amor incondicional y un compromiso por criar a un niño feliz que para muchos tiene vidas diferentes con sus padres.

A pesar de que tras el nacimiento de Salvador, Mateo y Melina Ramírez tomaron caminos separados, ambos han sabido llevar su rol como padres presentes y cada uno con un gran espacio para tener al pequeño. En varias ocasiones le han preguntado a Carvajal sobre cómo es su relación con la presentadora:

“Yo me llevo bien con ella porque cumplo mis responsabilidades de papá y estoy pendiente de todo lo que el niño necesita y lo que necesita ella también, porque uno no puede separar a su hijo de la mamá. Es un ‘combo’ que viene junto y hay que tratar de que estén bien los dos. (...) Hay muchas cosas en las que me paró duro y en las que tengo que ceder, pero trato de llegar a acuerdos con Melina“, ha expresado Mateo en sus redes sociales.

Por estos días, el influencer ha estado con Salvador de viaje y allí, en las playas, el pequeño le habría pedido un tatuaje borrable a su padre, por lo que Carvajal compartió el divertido momento con sus seguidores. En el video, Mateo se pregunta si le van a llamar la atención, haciendo referencia a Melina, y en un momento, después de tener 4 de estas calcomanías, Salvador le sugiere que le envíen una foto a la mamá, a lo qué él responde que “yo creo que mejor no”.

La tan esperada reacción de Melina se dio en los comentarios del post, donde puso varios emojis de risa y algunos de celebración, mientras que los seguidores de ambas figuras también expresaron: “Con Melina vive y con mateo sobrevive”, “Melina se va a quedar con la custodia”, “Los niños no se pueden dejar un ratico con los padres porque regresan tatuados”, “Con qué moral Mateo le decía que no podía tatuarse ?, tenía que decirle que si”.