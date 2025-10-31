Marcela Reyes se pronunció ante la captura del presunto homocida de B- King

En la noche del 30 de octubre se dio a conocer que la Fiscalía del Estado de México confirmó la detención del presunto autor intelectual del asesinato de Bayron Sánchez Salazar, conocido como DJ B-King, y Jorge Luis Herrera Lemos, DJ Regio Clown, quienes fueron hallados el pasado 22 de septiembre en Cocotitlán, junto a la carretera México-Cuautla.

Medios locales de México notificaron que el presunto responsable fue identificado como Christopher, alias “El Comandante”, quien habría planeado y cometido el homicidio reportado tras la desaparición de ambos artista el 16 de septiembre. Cabe resaltar que ambos fueron vistos por última vez en un gimnasio de la zona exclusiva de Polanco, en Ciudad de México.

Junto a esta captura, las autoridades de México informaron que también fueron detenidas 16 personas más, la mayoría extranjeras, por su presunta relación con el asesinato. Mientras que La Fiscalía indicó que la hipótesis principal del lamentable hecho está relacionada con la “distribución y comercialización de narcóticos”en eventos donde estuvieron los músicos, al parecer refiriéndose a la fiesta a la que fue contratado el cantante B King por Regio Clown y que tuvo lugar el 14 de septiembre.

¿Qué dijo Marcela Reyes sobre el presunto homicida de B-King?

La famosa dj, en su momento se vio envuelta en señalamientos sobre la muerte del artista, debido a una supuesta amenaza que surgió tras su separación, que él incluso llegó a hacer pública a través de televisión nacional. En entrevistas aclarando la relación que tuvo con él, Reyes hizo énfasis en que amo demasiado a Byron y lo apoyó hasta el final de su matrimonio, indicando que llegó a su fin porque el artista empezó a consumir sustancias con las que ella no estaba de acuerdo.

Ahora tras la noticia de un principal responsable del brutal asesinato, la dj se pronunció en sus historias de Instagram, indicando: “Que se siga haciendo justicia. En mis días más oscuros sé esperar con paciencia y en silencio, confiando en que Dios y el tiempo muestren LA VERDAD”.