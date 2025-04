Diomedes Díaz tiene hermosa hija venezolana que es viral en TikTok; contó el proceso que hizo para la herencia

‘Sin medir distancia’, ‘El cóndor herido’, ‘Tú eres la reina’, ‘Así me hizo Dios’, ‘La Plata’ y ‘Era como yo’, son algunas de las canciones de Diomedes Díaz que para muchos son consideradas himnos para el folclor vallenato, temas que a pesar de su fallecimiento siguen retumbando en los parlantes y las emisoras. Pero este no es el único legado del ‘Cacique’, ya que antes de su partida dejó una larga descendencia, hasta el punto que recientemente una joven se volvió viral en TikTok al afirmar que es hija de ‘Diome’.

PUBLICIDAD

Sielva María Díaz es el nombre de esta mujer que realizó un clip que en menos de 24 horas superó la barrera de las 3,9 millones de reproducciones, en el que afirma que justo el día del deceso del cantante, el 22 de diciembre de 2013, la mandaron a hacerse una prueba de ADN para constatar que tiene los genes de uno de los más grandes artistas que ha parido Colombia.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Martín Elías cumple ocho años de fallecido: Estas han sido sus canciones más escuchadas en plataformas

Diomedes Díaz desde las redes sociales Foto: Insrtagram @diomedesdiazvive

“Poco tiempo después de que se muere mi papá, los 18 hermanos reconocidos y que ya tenían el apellido Díaz se reunieron para llegar a la conclusión de que cualquier persona que tuviese la sospecha de ser hijo de Diomedes se tenía que hacer la prueba. (...) Ya mis hermanos me reconocían porque mi papá me había presentado como la hija venezolana. (...) Me informaron que tenía que conseguirme un abogado para que me incluyeran en el proceso de sucesión. (...) Yo no tenía ni 300.000 pesos para la prueba de ADN y mi hermano Elder Dayan me ayudó a completar”, fue parte del relato de esta joven que aseguró que el día de la prueba solo llegaron 3 de sus posibles hermanos.

“Los resultados los dieron después de tres meses y de los 4 que nos hicimos la prueba, uno salió negativo; y mi mamá me calmó porque aseguró que mi papá le había pagado un tratamiento para que pudiera tener hijos. (...) Mi abogada me hizo la llamada millonaria y me dijo que era hija de Diomedes con un 99,9 % de afinidad”, añadió.