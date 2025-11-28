Ya la adecuaron: Así quedó adornada la tumba de Baby Demoni en el Cementerio Central de Bogotá

Ya pasó mes y medio desde que la vida de la creadora de contenido ‘Baby Demoni’, se apagó en extrañas circunstancias, las cuales aún son investigadas por las autoridades. Mientras avanza el caso, gran parte de sus seguidores se han volcado a las redes de su señora madre, mujer que recientemente mostró cómo quedó la tumba de su hija, luego de que se le instalase la lápida; momento que aprovechó para mandarle un duro mensaje a quien era la pareja de la influencer.

La muerte de Esquin se ha prestado para varias teorías e hipótesis de miles de internautas, quienes se respaldan en argumentos con las entrevistas que han salido a la luz en reconocidos pódcast; en los que se ha hablado de una supuesta infidelidad de ‘Baby’ a su pareja Miguel López, ‘Samor One’; mismo al que mejor amigo de la creadora de contenido, ‘La Fresa Más Nea’, culpa de cualquier cosa que le suceda, por unas presuntas amenazas en su contra.

Influencer Baby Demoni (Q.E.P.D) Fotos: En Instagram @baby_demoni_

Tras lo ocurrido, varios allegados a Esquin se dieron a la tarea de organizar una convocatoria masiva para exigir justicia, y salieron a marchar el pasado jueves 6 de noviembre en la Plaza de Bolívar, en el centro de la capital colombiana; marchas en las que pedían celeridad en las investigaciones y en la que mostraron varias pancartas y arengas al respecto.

Desde el deceso de su ‘retoño’, la madre de ‘Baby’ ha aprovechado la red TikTok, para mostrar sus inconformidades con ‘Samor’, y en un reciente video mostró cómo quedó la tumba de Alejandra, luego de que le instalaran la placa de marmol en el Cementerio Central de Bogotá.

“Hijita de mi alma, como me duele que estés en este lugar. Mi amor te extraño mucho, nuestra próxima cita la espero con ansias. Será la mejor de mi vida. Samor One asesino, mataste a un ángel, no te perdono ni en esta vida, ni en las otras”, fueron las palabras de la mamá de la influenciadora.