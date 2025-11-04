Fans de Baby Demoni harán marcha en Bogotá: piden justicia en su caso

La muerte de la creadora de contenido Alejandra Esquin, conocida como ‘Baby Demoni’, aún sigue generando indignación dentro de sus millones de fans que claman por justicia. Justamente los fanáticos de la influencer, familiares y amigos, realizaron una masiva convocatoria para lo que será una marcha en pro de celeridad en la investigación que adelantan las autoridades y en las que se establecerá las causas del deceso de Esquin. Acá la fecha y el lugar de la convocatoria.

Tras el deceso de Alejandra, son muchas las entrevistas que han salido a relucir en las que se han señalado varios aspectos del caso, dentro de ellos una supuesta infidelidad de ‘Baby’ a su pareja Miguel López, ‘Samor One’; mismo al que mejor amigo de la creadora de contenido, ‘La Fresa Más Nea’, culpa de cualquier cosa que le suceda, por unas presuntas amenazas en su contra.

Baby Demoni

Otra de las conversaciones que han dado de qué hablar, fue la del periodista Rafael Poveda con Valentina, hermana de Alejandra, quien habló de la situación que vive la hija de la difunta:

“Ella nunca tuvo signos de depresión y nunca intentó atentar contra su vida. Yo conviví con ella 25 años de mi vida y nunca habló de eso; ella veía por los ojos de mi sobrina. Si ella hubiera querido hacerlo, lo hubiera comunicado con todos”, afirmó Valentina.

“Ella está viviendo con nosotras, ella lloró bastante por su mami (...) En ningún momento me nombró a Miguel. Todos estos días ella ha andado con una foto de ella y mi hermana, y quiere ponerse una foto de mi hermana todos los días. (...) Hemos tratado de estar con ella 24/7 dándole amor y ella se refiere a que ya no tiene papá y mamá; porque el papá biológico nunca ha estado para ella. (...) Ella está recibiendo ayuda psicológica y ella nos ha dicho muchas cosas que Miguel les hacía a ellas”, añadió.

¿Cuándo es la marcha por ‘Baby Demoni’ en Bogotá?

Tras lo sucedido, varios de los cercanos a Esquin se han tomado la tarea de realizar una masiva convocatoria para pedir por justicia y lo harán con una marcha programada para el jueves 6 de noviembre, con punto de encuentro en la Plaza de Bolívar del Centro de la capital colombiana a las 10:30 a.m. En los anuncios oficiales se da a conocer que será una caminata pacífica en la que se verán varias pancartas.