¿Con Millonarios? Filtran imágenes de James en costoso proyecto junto a su hijo en Colombia

Cúcuta, la ‘Perla del oriente’, vio nacer hace 34 años a uno de los futbolistas más destacados de Colombia y el globo, James David Rodríguez Rubio, deportista que recientemente cerró recientemente su ciclo con el Club León de México; pero esto no significa que deje de facturar. Recientemente, se filtraron imágenes del proyecto publicitario en el que participó en tierras cafeteras.

León, AS Mónaco, Real Madrid, Bayern Múnich, Everton, Olympiacos y Rayo Vallecano, son algunos de los equipos que han tenido en sus filas, al portador de la casaca #10 de la Selección Colombia; deportista que no solo ha aprovechado su talento para brillar en las mejores competencias del balompié, también para ser protagonista de varios comerciales, en los que ha firmado contratos millonarios.

James Rodríguez Foto tomada de la cuenta de X: @FCFSeleccionCol (10/11/2025)

Adidas, New Balance, Claro, Pepsi y la bebida achocolatada Milo, son algunas de las compañías que han confiado en James para promocionar sus productos y servicios, ya que son conscientes del inmenso cariño que la gente le tiene al mediocampista; y más con los momentos de gloria y a la vez lamento conjunto que ha vivido la afición con él, como la eliminación en cuartos del Mundial 2014, y la final perdida contra Argentina en la última Copa América.

Otra reconocida marca, Quala, reconocida por productos como Frutiño, aprovechó que James tiene tiempo de sobra al ser agente libre, para que volviese a ser protagonista de uno de sus comerciales, como lo hizo anteriormente con el cantante Ryan Castro. Precisamente son varias las imágenes que se han filtrado de la grabación, en la que se vio a James y a su hijo Samuel grabando y compartiendo con otros niños del municipio de Ricaurte, Cundinamarca.