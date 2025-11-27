Mabel Lara dedicó sentido mensaje a su colega y amiga, Claudia Lozano: “mi Barbie de chocolate”

Claudia María Lozano Mendoza es una comunicadora social, modelo y presentadora de televisión colombiana, quien destacó en el mundo del modelaje a temprana edad, siendo premiada como la Modelo Revelación en 2001 en Colombia moda. Desde 2007, es una de las caras más reconocidas de la televisión colombiana, desempeñándose actualmente como presentadora de Show Caracol.

En el tiempo que Lozano lleva en el canal ha logrado conquistar no solo al público, sino también a varias figuras del noticiero nacional. Cabe resaltar que, estuvo en la UCI tras una cirugía abdominal y una trombosis, situación que logró superar y que hoy cuenta como un milagro el poder haberse salvado. En entrevista con La Red Caracol hace algunos días, Lozano dio más detalles del difícil momento que atravesó:

“Estaba supuestamente bien. Al día siguiente me dio un dolor abdominal muy fuerte y me tocó ir a la clínica. No aguanté más. Empecé a vomitar, a sentirme súper mal en la sala de espera; el dolor cada vez era más fuerte. De ahí solo recuerdo que me montaron en una camilla y, al segundo, desperté en UCI”, expresó la modelo.

El apoyo que recibió Lozano fue fundamental para superar la difícil situación, su colega y amiga, Alejandra Giraldo, le llevó de sorpresa a su perrita.“Fue el regalo más lindo en todo el tiempo que estuve en la clínica”, contó.

Otra amiga y colega, Mabel Lara, hizo un tierno post con Claudia, en donde se les ve en fotos antiguas, e incluso compartiendo con los hijos de Lara.

“Verte, sentirte viva, viva. Sanita, recuperada. Son muchos años y quiero que sean muchos más. Mi Barbie de chocolate, que la sangre de Cristo te cubra, te proteja. Me gusta seguir sintiéndome como una hermana mayor; y así, hasta siempre. Que sean muchos más años celebrando la vida. Abrazarte y verte recuperada, el mejor regalo”, expresó.