“Estuvimos en peligro de muerte”: Daniela Álvarez preocupó a sus seguidores tras sufrir delicado accidente en África

La presentadora y modelo Daniela Álvarez volvió a sorprender a sus seguidores con las postales de su viaje por África. Desde hace varios días, la barranquillera de 37 años ha compartido parte de su recorrido, que inició en Lebombo, en el Parque Nacional Kruger. Allí, según contó, cumplió uno de sus sueños: ver de cerca a los llamados Big 5. “África. Una emoción que se siente en el alma… Verlos cara a cara es un sueño cumplido”, escribió en una de sus publicaciones.

Su ruta también incluyó Cape Town, donde tuvo la oportunidad de acercarse a pingüinos y visitar a un grupo de niñas africanas. En un mensaje más personal, Daniela recordó la promesa que hizo durante su paso por la UCI, un episodio que marcó su vida. “Un día estando en UCI… le prometí a Dios que si me daba la oportunidad de salir de allí sería feliz cada día. Desde entonces, sin importar las pruebas, sonrío y me recuerdo que nada puede quitarme las ganas de seguir adelante”.

Pero en medio de ese viaje soñado, la modelo y su familia vivieron un susto que terminó convirtiéndose en una anécdota que pudieron contar. “Estamos en Sudáfrica de paseo y aquí nos pasó algo que quiero contarles. Fue muy grave”, dijo Daniela en un video. Su hermano Ricky complementó: “Estuvimos en peligro de muerte”.

De acuerdo con su relato, todo ocurrió mientras intentaban grabar una transición de video en un muelle que ofrecía una vista espectacular. Aunque el piso estaba mojado por el impacto de las olas y la marea empezaba a subir, decidieron avanzar porque muchas personas iban y venían sin problema. “Nos atrevimos a llegar hasta el final porque había gente que ya había llegado y regresado”, contó Daniela.

Sin embargo, en segundos, la situación se salió de control. Ricky notó una gran ola aproximándose. “Volteo y veo una ola de casi ocho metros. Se estrella contra el muelle y levanta una pared de agua gigante”, recordó la modelo.

La fuerza del impacto los lanzó al piso sin darles tiempo de reaccionar. “La primera en caer fui yo. Caí encima de Carolina, una amiga, y quedé al borde del muelle. Ricky me agarró del cabello y me haló con fuerza para que no me fuera, porque no sabíamos si venía otra ola”, relató. Cuando creyeron haber evitado lo peor, notaron que faltaba alguien: la mánager de Daniela había sido arrastrada por la ola y cayó en un hueco entre el muelle y el mar. “Fue un momento de muchísimo estrés. Fuimos muy afortunados de que esto no fuera peor”, dijo Álvarez, quien aseguró que salió ilesa del incidente.

A pesar del susto, Daniela continúa compartiendo su viaje.