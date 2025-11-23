Sara Corrales no se quedó callada y respondió a las críticas por hacer ejercicio durante su embarazo

Sara Corrales es una reconocida actriz, modelo y empresaria colombiana que se dio a conocer en el país a través del reality show “Protagonistas de Novela” del canal RCN.Desde ese momento ha participado en producciones tanto en Colombia como en México, lugar en el que reside actualmente.

La actriz llegó al altar el 16 de agosto en Medellín con Damián Pasquini, tras la gran ceremonia, para el mes de noviembre anunciaron que están en embarazo: “Ese latido es la señal más hermosa. Es un alma que eligió nuestro amor como su hogar para llegar al mundo. Es la promesa de vida, nuestro milagro personal, y la confirmación de que pronto seremos tres”, expresaron al dar la gran noticia.

Por su parte, Sara ha continuado con el ejercicio, eso sí señalando que ha cambiado sus rutinas para que vayan acorde con su estado, pero los críticas y comentarios mal intencionados no han faltada, por lo que la actriz a través de sus historias se manifestó:

“Creo que ya está mandado a recoger esta teoría de que las mujeres embarazadas tienen que estar quietas, en cama, y más en un caso como el mío, que he hecho deporte toda la vida y tengo un ritmo tal vez diferente al de muchas de las que me han escrito”. Adicionalmente, confesó que se siente responsable de compartir el conocimiento que adquirido junto a su esposo, al asesorarse por ginecólogos y deportólogos sobre la actividad física durante la gestación.

Por lo que para ella es importante promover la reflexión sobre los beneficios del ejercicio en el embarazo, en lugar de seguir con la idea de que puede ser dañino para el bebé. Así, Corrales mencionó que entra los aspectos positivos se encuentra: