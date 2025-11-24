‘El Charrito Negro’ hizo emotiva cadena de oración para la liberación del hijo de Giovanny Ayala

Ya se va a completar una semana desde que se conoció el reprochable secuestro de Miguel Ayala, hijo del reconocido cantante Miguel Ayala, situación que tiene en vilo a miles de fanáticos del género popular que claman por su liberación. Hasta el punto que otros artistas, como ‘El Charrito Negro’, mostraron su apoyo a la familia Ayala con emitidos mensajes basados en la fe y la esperanza.

El pasado 18 de noviembre, una vez se conoció el secuestro de Miguel, las autoridades activaron un amplio operativo para localizarlo a él y a su mánager, quienes fueron interceptados en la zona de El Túnel, en Cajibío, Cauca, mientras se desplazaban en camioneta desde Popayán hacia el aeropuerto de Palmira.

Durante el trayecto, varios sujetos que se movilizaban en dos carros y una motocicleta los obligaron a desviarse de la vía principal y trasladarse hacia el sector rural de Cajibío, específicamente a la zona conocida como Las Tres Margaritas.

Horas después de que este hecho saliera a la luz, Giovanny utilizó el alcance de sus redes sociales para pronunciarse y publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, donde cuenta con 489.000 seguidores.

“En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia. No es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar. Agradecemos a quienes han mostrado apoyo y empatía. Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo”, afirmó

¿Qué dijo ‘El Charrito Negro’ sobre el secuestro de Miguel Ayala?

“Me quiero unir a la cadena de oración por la vida del hijo de nuestro coleguita, por favor, pónganse la mano en el corazón, él es un niño que no merece estar pasando por estas cosas. Si la gente del pueblo colombiano se diera cuenta cuántas familias viven de la música de nosotros y la gente que depende de nuestra música es mucha, y no concedo que en el país sigan pasando”, fueron las palabras del ‘charrito’ por medio de su cuenta de Instagram donde acumula 645.000 seguidores.