Conozca la millonada que ha gastado Verónica Alcocer en ropa siendo primera dama de Colombia

En las últimas semanas, el nombre de Verónica Alcocer, primera dama de Colombia, ha vuelto a aparecer en los titulares y a generar discusión pública. Esto se debe a que varios medios nacionales han informado que Alcocer estaría residiendo actualmente en Estocolmo, Suecia, llevando un estilo de vida que ha sido descrita como “rodeado de lujos”.

Puede leer: Verónica Alcocer: Los escándalos que han envuelto a la primera dama del gobierno Petro

Mientras que los medios suecos han revelado que el círculo del que se está acompañada en ese país son empresarios millonarios con los que frecuenta sitios exclusivos de esa ciudad, pese a las restricciones económicas que tendría tras ser incluida en la lista Clinton estadounidense.

No solo llama la atención de quién se rodea, los sitios que frecuenta, sino también como se viste, en su más reciente aparición, el pasado martes, fue captada por una periodista del diario Expressense, quien se le acercó para hacerle unas preguntas, a lo que ella se negó asegurando que no habla inglés. Sin embargo, muchos se fijaron, fue en la chaqueta de invierno que lucía Alcocer, de la marca de moda italiana Romagna Furs.

El valor de dicha prenda, según su página web, es de 1.590 euros, o que el estimado precio en pesos colombianos sería 6.993.943. Esta tiene un diseño exclusivo de un pueblo tradicional italiano que, según la descripción de la marca, está fabricado con piel de “borreguito”.

¿Verónica Alcocer ya no usa diseños colombianos?

La primera dama de Colombia en los inicios del mandato de Petro se destacó por varios looks que llevó en eventos públicos, de diseñadores colombianos. De los más recordados, están los atuendos que lució en su visita a los Reyes de España en 2023, donde portó piezas confeccionadas en tejido wayuu, lo que era percibido de forma positiva, debido a que homenajeaba el talento local y el arte y la tradición de los indígenas.

Le puede interesar: Las dos alternativas que estudia el gobierno para poder traer a Colombia a Verónica Alcocer por cuenta de las restricciones

En aquel momento Alcocer lució un conjunto del diseñador caleño Andrés Otrora, que contaba con apliques hechos por la Tribu Embera Katio, el costo de sus prendes se encontraba entre 200.000 a 300.000 pesos. Otro de ellos fue de Virgilio Madinah, diseñador de Sincelejo, el cual sus precios oscilan entre los quinientos y setecientos mil pesos colombianos y finalmente, lo más costoso de sus outfits fueron los zapatos de tacón de Christian Louboutin, que en aquel entonces tenían un aproximado de 700 euros, es decir, más de tres millones y medio de pesos.

Esto demostraría que las exigencias de la primera dama a la hora de vestir han cambiado bastante, pero en medio de una delicada situación en que la que el país se cuestiona de dónde salen los ingresos de la primera dama, que también hace un tiempo se habría separado del primer mandatario.