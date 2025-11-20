“La mamá de Antonella no puede llegar a Colombia”: Petro y la razón por la que Verónica Alcocer no ha regresado

El presidente Gustavo Petro durante la celebración del aniversario 94 de la Casa Militar de la Presidencia de la República, se refirió nuevamente a la decisión del gobierno de los Estados Unidos de incluirlo en la Lista Clinton. El mandatario rechazó las implicaciones que ha tenido durante este tiempo y mencionó específicamente la situación de su exesposa, Verónica Alcocer.

El jefe de Estado dejó entrever que precisamente, la razón por la que su excompañera sentimental no ha regresado al país, es por su situación con la OFAC, que es la Oficina de Control de Activos Extranjeros.

“La mamá de Antonella no puede llegar aquí porque no puede; a tal grado ha llegado la ignominia sobre mi Gobierno. No es por otra razón, sino porque no puede. Yo voy a hacer que pueda, porque si un padre no puede reunir a la madre con su hija, siendo mi propia familia, no voy a poder unir las familias colombianas y nos seguiremos matando”, dijo Petro en el evento con su hija quien lo estaba acompañando.

Igualmente, este mismo jueves 20 de noviembre, también se supo que la empresa Leonardo Helicopters, encargada del mantenimiento del helicóptero presidencial, anunció la suspensión de sus servicios por esta misma razón.

“Nos permitimos informarles que, debido a recientes disposiciones regulatorias emitidas en los Estados Unidos, Leonardo Helicopters debe suspender temporalmente todas las actividades de soporte relacionadas con el helicóptero S/N 31900 (FAC-0008), mientras se completa el proceso de obtención de la autorización correspondiente ante la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos”, dice la carta de la compañía.

Es importante señalar, que el presidente ya había tenido un problema de esta índole cuando en una gira hacia Medio Oriente, aterrizó en Madrid, España, para suministro de gasolina, pero esta no le fue concedido por su vinculación con el listado.