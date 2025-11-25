Falleció reconocida cantante de música popular tras cirugía estética; deja dos niños huérfanos

La música popular es uno de los géneros más escuchados en Colombia, y día a día las artistas femeninas siguen posicionándose en los más altos escaños de escucha, promoviendo con ello el surgimiento de nuevas estrellas. Aunque no todo es alegría en el género del despecho en los últimos días, luego de que se confirmara el fallecimiento de una reconocida cantante de Cundinamarca, mujer que no solo deja un vacío en sus fanáticos, también en la vida de sus dos pequeños hijos.

Oriunda del municipio de Quipile, Mayerly Díaz de a poco se estaba haciendo un nombre en la industria, hasta el punto que a sus 32 años dejó varias canciones como ‘Con tus chiros a otra parte’, ‘No supiste perder’, Aquí me tienen’ y ‘Liberada’; temas que se escuchan en demasía a lo largo y ancho de la región cundinamarquesa.

Según las primeras versiones que se conocen, Díaz perdió la vida el pasado sábado 22 de noviembre, luego de someterse a una delicada intervención quirúrgica en Bogotá. Tras la cirugía al estar en su hogar, Mayerly sufrió una recaída en su salud, por lo que fue trasladada al Hospital San Rafael de Facatativá, centro médico en el que falleció tras presentar fallas cardiacas.

La Alcaldía de su municipio emitió un emotivo pésame en el que invitó a la unión en la fe, para brindarle fortaleza a la familia de Díaz, especialmente a sus dos pequeños hijos de 11 y 13.

“La Administración Municipal de Quipile, liderada por el alcalde Efrain Medina Valero, expresa su más sinceras condolencias y toda nuestra solidaridad a su familia, amigos, y seres queridos en este difícil momento. En estos momentos de dolor, elevamos nuestras oraciones a Dios por su eterno descanso y enviamos un mensaje de esperanza y fortaleza.”, afirmaron en la Alcaldía.