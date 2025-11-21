Conozca algunos de los lanzamientos de la semana: perfecto para todos los gustos

Sin duda, la música ha dejado de ser un mero entretenimiento para convertirse en un fenómeno cultural y social masivo. En la actualidad ha llegado a formar parte fundamental de la manera en que interactuamos y compartimos en diferentes espacios, pues más allá de la melodía y el beat, la industria musical impulsa economías creativas, define tendencias de moda y genera conversaciones a nivel mundial, aquí le dejamos algunos de los lanzamientos para esta semana:

- Los Jaycobz e irepelusa unen fuerzas en ‘Las ganas de volver’

La nostalgia latinoamericana toma nueva vida. Los Jaycobz presentan “LAS GANAS DE VOLVER”, una balada clásica que marca su primera colaboración con la reconocida artista venezolana Irepelusa, uniendo dos universos musicales en una interpretación íntima, honesta y profundamente humana.

La canción retrata la historia de millones de personas que, impulsadas por la necesidad de construir un futuro mejor, han tenido que dejar atrás sus hogares, sus afectos y, muchas veces, el amor de su vida. “Las ganas de volver” captura ese sentimiento universal: el deseo de reencontrarse con la persona que se quedó esperando al otro lado.

- María Becerra estrena ‘Quimera’: su álbum más conceptual, íntimo y transformador

Maria Becerra presenta Quimera, su tercer material discográfico y el proyecto más audaz, honesto y conceptual de su carrera. Fueron meses movilizantes a nivel emocional y personal, y la música —que siempre había sido su refugio— empezó a devolverle una sola cosa: tristeza.“Todo lo que escribía me dolía. Tenía ganas de seguir haciendo música, pero todas mis canciones venían desde el mismo lugar”, compartió durante el proceso creativo.

Lejos de dejar de componer, la música volvió a ser su refugio, pero esta vez con una pregunta distinta: ¿cómo escribir desde otros lugares que no fueran solamente el dolor? Esa inquietud no solo transformó el álbum que originalmente había preparado, sino que la llevó a construir un nuevo lenguaje, un nuevo universo, una nueva narrativa propia: Quimera. Un álbum que marca un punto de inflexión no solo por su nivel de introspección y riesgo conceptual, sino porque convierte el vacío en motor creativo, el dolor en narrativa y la búsqueda interna en canción.

A nivel colaboraciones, Quimera dialoga con distintos mundos:Taichu, Jay Wheeler y J Rei participan en su capítulo más íntimo; Shanina se expande junto a TINI y Paulo Londra;Gladys encuentra su voz junto a Karina La Princesita; y Jojo despliega su magnetismo con El Alfa, en un álbum donde cada featuring no solo suma un nombre, sino que expande el lenguaje emocional y sonoro de cada identidad.

Mejores Discos de Metal por Roll The Radio:

Wallas (Director Roll The Radio) recomienda: Morbikon - Lost Within the Astra Crypts - Escuchalo acá

“Para los fanáticos de las mezclas entre géneros que parecen opuestos, pero que se entrelazan de manera natural. Morbikon ofrece un álbum con mucha potencia y poderosos riff”.

José Mejía (Chain Reaction) recomienda: Escara - Memorias Previas a Extinción - Escuchalo acá

“Recomendado nacional, Escara desde Cali, banda de blackened screamo. En este segundo larga duración la banda continúa con su propuesta agresiva y lugubre llena de guitarras disonantes, baterías freneticas y voces desgarradoras.”

Jean Santacoloma (Alto Voltaje) recomienda: Heimland - Der Torv Moeter Hav - Escuchalo acá

“Álbum exquisito de black metal atmosférico con pasajes folk y que llevan a la cultura nórdica. Excelente para la tarde noche”

- Fonseca presenta ‘Celebrar’, canción para brindar en fin de año

‘Celebrar’ es, ante todo, una invitación para agradecer por los miles de motivos que todos tienen por estar vivos y juntos. La canción recuerda que siempre hay razones para brindar: por los amores, los amigos, la familia, los aciertos, los errores y los aprendizajes que los han traído hasta aquí.

“La gratitud se ha convertido cada vez más en una bandera de mi música y me encanta que así sea. Me alegra el corazón agradecerle a la vida por medio de mis canciones y presenciar lo que eso genera en los conciertos. Celebrar es agradecer por los que queremos, por el presente, por los momentos que quedan guardados en el corazón. Celebrar es una canción para cerrar el año agradecidos. ¡Feliz Año familia!

‘Celebrar’ reúne melodías optimistas, arreglos cargados de emoción y un espíritu festivo que seguramente la convertirán en la banda sonora de las reuniones familiares, los encuentros con amigos, las novenas, las cenas de Navidad y los brindis de Fin de Año.

- Georgy Parra Salvaje y Jessi Uribe encienden el tercer capítuol con ‘Yatusa’

Tras los exitosos lanzamientos “LATEO” y “GUAYABI”, llega el tercer capítulo de este viaje sonoro: “GPS #3 YATUSA”, una colaboración explosiva junto a Jessi Uribe, con quien Georgy ya ha marcado historia en la música popular con temas icónicos como “Dulce Pecado”, “Repítela” y “Matemos las Ganas”.

“YATUSA” combina lo mejor del sonido regional con matices urbanos y una producción moderna. La voz de Jessi Uribe transmite la sensualidad y la nostalgia de los amores prohibidos, conectando con quienes han vivido la intensidad de lo que no debía ser, pero fue inevitable.

Con este nuevo lanzamiento, Georgy Parra Salvaje reafirma el propósito de “GPS”: explorar nuevos caminos sonoros y seguir construyendo puentes entre géneros, generaciones y culturas. Más que un proyecto discográfico, “GPS” es una experiencia audiovisual y cultural que celebra la autenticidad latina y la evolución constante de la música popular.

- Alejandro Sanz lanza ¿Y ahora qué+?, su nuevo álbum

“¿Y AHORA QUÉ +?”, es el resultado de una transformación radical en su metodología de trabajo. Alejándose de su enfoque anterior, Alejandro ha apostado por la colaboración con jóvenes productores y compositores como Elena Rose, Casta, Spreadlove, Andy Clay, Edgar Barrera y Rayito, creando un sonido fresco y dinámico. El álbum se grabó entre Madrid y Miami, fusionando influencias y energías que redefinen su universo musical.

Además, el lanzamiento viene acompañado del videoclip de “Las Guapas” dirigido por MIKE HO, producido por Godspeedla e In God We Trust y grabado íntegramente en Miami.

Este proyecto no solo representa la conclusión de una etapa, sino el inicio de una nueva era creativa para Alejandro Sanz, marcada por la innovación y la conexión con nuevas generaciones. Además, tras agotar entradas en sus 25 fechas en México, el artista se prepara para su gira mundial 2026, que incluirá más de 30 shows en América Latina, España y Estados Unidos.