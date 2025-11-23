Hijo de Gregorio Pernia y Marcela Mar le dio la bienvenida a su hermanito menor

Marcela Mar es una reconocida actriz colombiana que ha cautivado al público con sus interpretaciones en diversas producciones televisivas.Su versatilidad la ha llevado a encarnar una amplia gama de personajes, desde protagonistas románticas hasta villanas intrigantes.

La actriz también es recordada por la relación que mantuvo con el acto r Gregorio Pernía para principios de los años 2000, dando como fruto a Emiliano Pernía, el joven que hoy en día tiene 24 años y destaca en el entretenimiento al igual que sus padres, ya que, también actúa y ha dado sus primeros pasos de manera internacional, en producciones de Netflix y otras plataformas de streaming.

Emiliano le dio la bienvenida su hermano menor, el más pequeño de los Pernía que nació el pasado 18 de noviembre. Por medio de sus redes sociales, reposteó una foto del pequeño en sus historias, donde se logra ver su tierno rostro junto a la frase: ‘Bienvenido hermanito’, la misma foto la puso Erika Rodriguez en sus historias, lo que indica que ya se dirigían a casa.

¿Cómo fue la llegada del sexto hijo De Gregorio Pernía?

Por medio de sus redes, Pernía compartió un video donde se ve al bebé recién nacido en los brazos de Erika, quien esta casi llorando y consolándolo, al lado de ella se encontraba Luna con cara de asombro, tras presenciar la llegada de su pequeño hermano, para después empezar a consolar a su madre.

El video recibió miles de felicitaciones y la descripción que lo acompaño fue: “Hoy damos gracias a Dios por el nacimiento de Gregorio bebé; nació ayer 18 de noviembre a las 7:45 de la mañana cinco horas después de mi llegada, pues ustedes saben estaba de gira por Chile, pero es algo que nos asombra a todos nosotros porque me espero para nacer prácticamente; damos gracias a Dios por haber vivido esta experiencia junto al Luna y Valentino, un momento que jamás borrarán de sus mentes y de sus corazones (...)”