Shakira de ‘Yo Me Llamo’ interpuso denuncia penal a imitador de Maluma, después de no saldar su deuda

Andrea Correa, la carismática imitadora chilena de Shakira en Yo Me Llamo, es recordada por sorprender con su asombroso parecido vocal y físico con la estrella colombiana. Desde su paso por Yo Soy Chile en 2020, donde comenzó a desarrollar su personaje, Andrea ha trabajado meticulosamente en los detalles escénicos, incluyendo vestuario, movimientos de cadera y falsetes, para cada vez asemejarse más a la Loba.

Para el mes de junio del presente año, Correa hizo públicos los problemas legales y financieros que tiene con su excompañero de Yo Me Llamo Maluma, por estafa, el nombre real del artista es Klismann Moncada y le habría robado a Correa una millonaria suma de dinero a través de una supuesta inversión digital que le prometía grandes ganancias a ambos.

En aquel momento, la imitadora señaló que la suma inicial que le entregaría a Moncada serían 40 millones de pesos, pero tomaría la decisión de primero invertir 20 millones de pesos, supuestamente al ver esta cifra, él le exigió que fuera 35 millones de pesos. Esto hizo que empezara a desconfiar y quisiera retirarse del negocio, después de dos semanas haría la petición a Yo Me Llamo Maluma.

Para el mes de julio volvió a referirse de lo sucedido, indicando que no había tenido respuesta de parte de Moncada. Ahora, el 21 de noviembre, emitió un comunicado para la opinión pública.

“Luego de haber otorgado múltiples oportunidades al señor Klisman Moncada (Yo me llamo Maluma) para resolver de manera directa y respetuosa la situación que nos afecta y la cual es de publico conocimiento, no he recibido respuesta alguna ni de él ni de su equipo legal”, expresó en primer momento.

Agregando: “En virtud de lo anterior, y en aras de hacer valer mis derechos como víctima de posibles conductas punibles, he interpuesto en días pasados una denuncia penal contra el señor Klisman Moncada, con el fin de que sea la Fiscalía General de la Nación la entidad competente en determinar la existencia de los presuntos delitos y las responsabilidades a que haya lugar.”

Por su parte, el imitador de Maluma no se ha manifestado, sino que expresó su apoyo y solidaridad con el hijo de Giovanny Ayala, tras ser secuestrado hace algunos días.