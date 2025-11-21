Montan noble y masiva campaña para pedir por la pronta liberación de Miguel Ayala, hijo de Giovanny Ayala

El pasado 18 de noviembre fue secuestrado Miguel Ayala, uno de los hijos del cantante de música popular Giovanny Ayala; joven que fue interceptado por hombres armados y llevado a zona rural del departamento del Cauca. Las horas pasan y ante ninguna muestra de supervivencia en el Meta hicieron una campaña para pedir por la liberación del joven artista.

Una vez se conoció el secuestro de Miguel, las autoridades activaron un amplio operativo para localizarlo a él y a su mánager, quienes fueron interceptados en la zona de El Túnel, en Cajibío, Cauca, mientras se desplazaban en camioneta desde Popayán hacia el aeropuerto de Palmira.

Durante el trayecto, varios sujetos que se movilizaban en dos carros y una motocicleta los obligaron a desviarse de la vía principal y trasladarse hacia el sector rural de Cajibío, específicamente a la zona conocida como Las Tres Margaritas.

Horas después de que este hecho saliera a la luz, Giovanny utilizó el alcance de sus redes sociales para pronunciarse y publicó un mensaje en su cuenta de Instagram, donde cuenta con 489.000 seguidores.

“En este momento mi familia y yo estamos atravesando una situación extremadamente difícil. Les pido por favor respeto y prudencia. No es momento para comentarios hirientes, especulaciones ni juicios fuera de lugar. Agradecemos a quienes han mostrado apoyo y empatía. Lo único que pedimos es consideración por el dolor y la incertidumbre que estamos viviendo”, afirmó

El duro momento que enfrenta la familia Ayala, ha llevado a unir a todo un departamento, el del Meta, tierra donde nació este joven que pasó por ‘Yo Me Llamo’; y así lo dejó ver su hermana Natalia quien compartió la campaña que están haciendo en este territorio bajo el numeral: “#LiberenAMiguelAyala”. A esto se le suma el llamado a un masivo rosario que se realizará Parroquia Jesús de la Buena Esperanza, en Villavicencio, este viernes 21 de noviembre a las 6:00 p.m.