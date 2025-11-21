Marbelle no bajó de cínica y estúpida a María José Pizarro por afirmar que la oposición tocó fondo

Más allá de su amplia carrera en la música, Marbelle ha logrado destacarse en la política colombiana debido a sus fuertes comentarios en contra de diferentes figuras de la izquierda, siendo el protagonista, Gustavo Petro, situación que ha generado polémica en las redes sociales encontrando apoyo, pero también críticas en medio de sus diferentes apariciones.

Teniendo en cuenta que se aproxima una nueva contienda electoral, Marbelle ha dejado claro su apoyo a Abelardo de la Espriella, asegurando que es quien logrará cambiar el rumbo del país, sin embargo, este apoyo no ha sido impedimento para que siga siendo bastante activa en sus redes sociales y en medio de una de sus más recientes apariciones, la cantante mostró su descontento con María José Pizarro.

“Cínica, hipócrita... y estúpida“, fueron las declaraciones expuestas por parte de Marbelle, luego de que María José Pizarro, a través de la misma red social, expusiera: “La oposición ha tocado fondo, su única “estrategia” es atacar la vida privada del presidente Gustavo Petro. Les sobra odio para calumniar, pero les falta valor para hablar de los escándalos de sus propios jefes. Mientras ellos juegan sucio, Colombia avanza, la economía crece, dólar baja y se consolidan los logros. El país merece debate serio, no está politiquería".

Como es costumbre, la serie de comentarios tanto en contra como a favor no se hicieron esperar resaltando que no son una sorpresa las declaraciones de Marbelle, pues no es la primera vez que muestra su descontento con Pizarro, quien hace caso omiso a estos fuertes comentarios expuestos por parte de la cantante.

¿Quién es la expareja de Marbelle?

Durante más de seis años, Marbelle sostuvo una relación con Sebastián Salazar, un futbolista que hizo parte de Independiente Santa fe y actualmente haría parte de Bogotá F.C. A pesar de la diferencia de edad de más de 15 años, lograron conectar desde un inicio fortaleciendo así mucho más su unión y apoyándose en cada uno de sus proyectos.

“Ya no tengo acciones, pero si les quiero decir que soy fiel, hice parte de esa familia leona (…) Pero que les puedo contar ya hace bastante tiempito no lo he querido hacer público porque es lago de lo que yo no hablo mucho y que lo he mantenido ahí, precisamente por la relación por mucho tiempo estuvo ahí.

Por amor, por respeto, porque igual seguimos en comunicación con muchas cosas, pero hemos dado un paso importante en la relación que fue hacer una pausa y ya vamos para tres años más o menos. Una pausa para entender las decisiones y los tiempos de cada uno, no ha sido fácil, pero acá estamos y seguimos en la pausa", fueron las declaraciones que añadió Marbelle.