Expareja de James Rodríguez pasa por delicada situación; está pidiendo donaciones

James David Rodríguez es uno de los máximos goleadores que ha tenido la Selección Colombia, deportista que está a solo cuatro goles de alcanzar a Radamel Falcao García el máximo escaño de goleadores de la ‘tricolor’. Pero más allá del balompié, el cucuteño genera una gran conversación por todo lo relacionado con su vida sentimental, muestra de esto fue la preocupación que generó una publicación de una de sus exparejas, quien hizo un urgente llamado para unas donaciones de sangre.

Son muchas las mujeres que han estado asociadas de alguna manera con el ‘10′, que ha pasado por equipos como Banfield, Porto, Monaco, Real Madrid y León de México; aunque algunas de ellas no han confirmado algún vínculo con él, tales como: Shannon de Lima, Helga Lovekaty, Yaya Muñoz, Kimberly Reyes, Yaya Muñoz, y la más reciente, Luisa Muñoz.

Que no se lo cuenten en la calle 📲🟢>>> “En la puerta del horno”, Periodista de Caracol dio por hecho la llegada de James a Millonarios

James Rodríguez y su pareja Captura de pantalla tomada de redes sociales, (17/11/2025)

La única que ha estado casada con Rodríguez es la paisa Daniela Ospina, mujer con la que tiene una hija, Salomé, niña por la que tienen una relación basada en el respeto para brindarle lo mejor para su crianza y educación.

Justamente la hermana del también futbolista, David Ospina, generó preocupación por una reciente historia que publicó en su cuenta de Instagram, plataforma en la que acumula 7,4 millones de seguidores, en la que hizo un llamado urgente para donaciones de sangre para un ser cercano que pasa por una delicada situación con su salud.

En la publicación se lee que se necesita sangre de todos los tipos, y que quienes quieran ayudar con la causa se tendrán que dirigir a la Clínica Somer de Río Negro, de 7:00 a.m a 5:00 p.m. “Nos necesita. Todos unidos. Muchas gracias”, fueron las palabras con las que la empresaria hizo esta convocatoria.