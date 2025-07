“Los sueños se cumplen”, Radamel Falcao se despidió de Millonarios

Radamel Falcao García dejó un mensaje de despedida de Millonarios, equipo con el que cumplió el sueño de niño de jugar en el club de sus amores, pese a no lograr ser campeón.

A través de sus cuentas oficiales, el delantero samario se despidió de la afición azul, luego de que el cuadro bogotano también confirmara su no continuidad en la institución:

“Los sueños se cumplen y logre cumplir el mío, el sueño que tuve de niño se materializo y pude vestir estos colores. Hoy solo tengo palabras de agradecimiento para cada uno de ustedes, por su apoyo, su respaldo y por estar ahí cada fecha. Mientras pude deje la vida, el alma y corazón en cada partido, cada jugada, cada minuto... Y eso es lo que me llevo, también me llevo cada palabra de aliento, cada cántico de la tribuna y estos colores tatuados en mi alma. @millosfcoficial, directivos, cuerpo técnico, compañeros, hinchada y a todos los que hacen su trabajo silencioso en el club, gracias por tanto... Pueden estar seguros que siempre habrá un vínculo que nos une, desde la posición que sea, siempre tendré un lazo con el Club y con la hinchada. Vamos todos juntos...Y no lo olviden... SIEMPRE, SIEMPRE Millonarios!“, escribió Radamel Falcao García.

En desarrollo...