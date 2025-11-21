Ella es la hija de la recordada Sandra, la Jirafa de Yo soy Betty la Fea, ¿sacó los dotes de su madre?

Yo soy Betty, la fea es una icónica telenovela colombiana que se estrenó en 1999 y, posteriormente, fue reconocida por el Libro Guinness de los récords como“la telenovela más exitosa de la historia de la televisión”. Creada por Fernando Gaitán, la trama se centra en Beatriz Pinzón (Betty), una joven extremadamente inteligente pero poco agraciada físicamente.

Betty solía estar acompañada del llamado Cuartel de las Feas, el entrañable grupo de secretarias y empleadas de Ecomoda estaba conformado por Bertha, Sandra Patiño (apodada “La Jirafa”), Sofía, Aura, Mariana e Inés “Inesita” (quien lamentablemente falleció en 2022).

En el caso de Sandra Patiño, ha sido interpretada por la actriz Marcela Posada, quien ya era mamá cuando grabó hace más de 20 años, y hoy que recibe muchos elogios en sus redes sociales por lucir tan bien a sus 54 años, pues también han estado de vuelta para continuar la historia de Betty en Amazon Prime.

¿Quién es la hija de Marcela Posada ‘la jirafa’, de Betty la Fea?

Se trata de Nataly Arbeláez, quien estaría en sus 32 años y que al igual que Marcela, eligió el mundo artístico, ya que ha participado en series como ‘Sin senos si hay paraíso’. Para el año pasado se graduó en una prestigiosa escuela de arte y actuación de Nueva York y por supuesto en compañía de Posada.

Además, Nataly convirtió a Marcela en abuela hace ya un tiempo largo, pues fue madre adolescente de Sara Garzón, quien ya tendría 13 años. A esto se le suma que la hija de la actriz es bastante activa en sus redes sociales y también se ha dedicado a crear contenido para TikTok, donde cuenta diferentes anécdotas de su vida, como ser madre a temprana edad.

En su más reciente video quiso hacer un video halagado a su madre, Marcela Posada, quien tras un montón de decepciones amorosas, lanzó un sencillo musical.