Tulio Recomienda llenó de elogios a la mujer que lo ha acompañado en las buenas y en las malas

Para 1970 la ciudad de Barranquilla vio nacer uno de sus hijos, que hoy por hoy es uno de los más destacados creadores de contenido de Colombia, Tulio Zuloaga, hombre que previo a su éxito en internet incursionó en varias labores, siendo cantante, locutor, presentador de televisión e incluso mecánico automotriz. En este camino de altos y bajos este hombre no ha estado solo, ya que a su lado siempre ha estado una mujer que lo ha acompañado en las buenas y en las malas y a quien le regaló un emotivo mensaje que se viralizó rápidamente en las redes sociales.

Ya son más de 3,7 millones de seguidores los que acumula ‘Tulio Recomienda’ en su cuenta de Instagram, plataforma en la que llenó de elogios a su esposa y madre de sus hijos, Alejandra Mejia, de quien desglosó un extenso post con el que festejó su vuelta al sol, palabras con las que el influencer dio a conocer parte del inicio de su idilio y con las que le agradeció por permanecer de su mano a pesar de los momentos difíciles que vivió para llegar al lugar en el que está.

“¿cómo alguien como tú se fijó en mí? Me acuerdo cuando Carolina te envió un beeper para presentarte a un amigo y salimos al cine y nos tomamos un capuccino en Lebón (cuando no había nada en el parque), y hablamos por horas. No me cansaba de mirarte y escucharte, como no me canso de vivirte y disfrutarte 29 años después. No quería soltarte, no quería que aquel día se acabara. (...) luego empezaste a regalarme pedacitos de ti; de tu carne y existencia: Nico, Dani y Cami; las pequeñas avecitas del brillante cielo que creaste para mí y a través de ellos me enseñaste el valor de creer en mis sueños; y me impulsaste para hacerlos realidad. (...) voy por el mundo tratando de devolver a los demás lo que tú me has dado y enseñado a mí”, fue parte de la descripción de la publicación que alcanzó rápidamente los 73.000 ‘Me gusta’.