Tulio Recomienda pasa por dura enfermedad; vivió milagro en el proceso

El barranquillero Tulio Zuloaga, es hoy por hoy uno de los creadores de contenido más queridos en Colombia, debido a qué, con sus videos y dinámicas como el ‘Buguer Master’ ha ayudado a miles de emprendedores en el país; algo que logró luego de incursionar en otros trabajos como cantante, locutor, presentador de televisión e incluso mecánico automotriz. Justamente Zuloaga ha dado de qué hablar, luego de revelar el ‘milagro’ que, según su relato, lo curó de una delicada enfermedad.

Ya son 3,9 millones de seguidores los que acumula Zuloaga en su cuenta de Tiktok, plataforma en la que dejó atónitos a sus fanáticos al revelar que venía pasando por serias complicaciones en su salud, debido a que perdió la audición en uno de sus oídos; algo de lo que de a poco se ha sanado debido a lo que él considera un milagro, tras las palabras de una mujer en una de sus conferencias.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Tulio Recomienda llenó de elogios a la mujer que lo ha acompañado en las buenas y en las malas

Tulio Recomienda Instagram: @tuliorecomienda

“Estoy muy angustiado. Hace diez días me levanté sin audición en uno de mis oídos, un parotrauma en el oído izquierdo. (...) Mi propia familia me dijo que algunos familiares habían perdido la audición en algún tiempo de su vida. (...) Tenía varias conferencias y tenía que viajar en avión. (...) Cuando me subí al avión tenía miedo de perder el oído y hablé con Dios y le pedí por mi salud. (...) En el trayecto me empezó a doler el oído y pasó de todo en este viaje”, fueron las palabras de Zuloaga.

“Una mujer me agradeció terminada la conferencia y me dijo: ”lo de tu oído está hecho". (...) Lo relacioné de la petición que le hice a Dios y para no hacerles larga la historia; cuando volví a Medellín ya tenía de nuevo mi audición", añadió.