Margarita Reyes conmueve las redes junto a sus padres, tras su reacción al visitarlos de sorpresa

Margarita Reyes es una actriz y modelo bogotana que empezó su carrera en el reality show Protagonistas de novela en 2004. A lo largo de su trayectoria, se ha destacado en numerosas telenovelas y series como Zona rosa, Oye bonita, La bella Ceci, Francisco el Matematico, La Ley del Corazón y enfermeras. La actriz también se ha destacado en el ámbito del modelaje y de estar bastante presente en sus redes sociales.

Puede leer: Margarita Reyes reveló la dura situación que vivió durante la pandemia: el cáncer y una ruptura amorosa

La actriz de 44 años comentó a través de sus redes que se encontraba grabando en el Socorro, Santander y que tenía una semana libre, razón por la que iría de sorpresa a visitar a sus padres, quienes viven Curitín, ubicado en el mismo departamento. Margarita mostró todo el recorrido en bus hasta llegar al hogar de sus padres, quiene se encontraban en la habitación de la finca.

Al verla, ambos reaccionaron con sorpresa y mientras lo procesaban, se pararon de la cama a saludarla y recibirla con un fraternal abrazo, la reacción del señor Luis Enrique Reyes fue la más emotiva, pues el hombre estaba a punto de llorar. En los comentarios, los seguidores y usuarios de la red, dejaron tiernos comentarios:

“Hasta yo lloré, como duele ver a los padres envejecer”, “No hay derecho Margarita, gracias por mover tantas fibras”, “Que es esa belleza de video. Y la cara de tu mamá y papá. Preciosos”.

¿Quién es el prometido de Margarita Reyes?

A pesar de las duras pruebas que ha superado la actriz, no se cerró al amor y le dio una nueva oportunidad al lado del empresario Alejandro Rojas, con quien había hecho público su noviazgo hace algunos meses. La pareja ha hecho viajes juntos, incluyendo a quienes serían los hijos del empresario.

Le puede interesar: Edward Porras expuso el caso paranormal que tiene aterrados a los taxistas en Bogotá

Ahora, habrían tomado la decisión de dar un paso más serio en la relación, al pedirle matrimonio a Margarita, esto al montar en paracaídas. La propuesta fue mientras cada uno hacía la atracción y al bajar, la estaba esperando Alejandro para pedir su mano, a lo que ella respondió que sí, en estado de shock al procesar la adrenalina de la atracción y la noticia.