Margarita Reyes reveló la dura situación que vivió durante la pandemia: el cáncer y una ruptura amorosa

Margarita Reyes es una reconocida actriz bogotana, quien ha participado en numerosas telenovelas y series de televisión. Además, de contar con una trayectoria de más de dos décadas en la industria en las que ha hecho parte de importantes novelas como “Enfermeras”, “Francisco el matemático: Clase 2017″ y “La ley del corazón.” Por otro lado, Margarita también ha incursionado en el modelaje, su belleza siempre ha sido foco de atención para muchos.

En domingo 20 de abril, el programa ‘La Red’ mostró una reciente entrevista que tuvo con Reyes, en la que la actriz habló del mal rato que pasó durante la pandemia por diferentes factores. No solo la situación del virus mundial, sino que también le dio fin a su relación sentimental, por lo que la actriz opto por hacer ejercicio todo el tiempo y esto le sumo al alcohol.

Margarita explicaba que se despertaba a la madrugada y entrenaba más de cuatro horas hasta que su ansiedad se calmaba y a las 10:00 am ya estaba ebria. Con el tiempo adelgazó demasiado, indicando que “estaba en los huesos” y que también se sumó la depresión, por no encontrarle un sentido a la vida y no querer seguir.

El cáncer que le diagnosticaron a Margarita Reyes en Pandemia

Después de la fuerte exigencia física a la que estaba sometiendo su cuerpo, Reyes tuvo que ir al médico, al empezar a sentir dolor en el abdomen bajo y al hacer ejercicios para esta zona. Cuando le realizaron los exámenes competentes, le diagnosticaron cáncer de útero y que estaba a nada de iniciar la etapa 4, por lo que le sugirieron que lo mejor era operarla y así lograban salvar su útero.

Ante esta dura noticia, la depresión hizo que Margarita se sintiera indiferente, diciendo “el cáncer no me importa, lo que me está doliendo es estar viva”. Pero fue su hijo Samuel, quien le insistió hasta el final para que se sometiera a este procedimiento.

Tras la intervención quirúrgica, el sentimiento de Margarita hacia la vida siguió igual, por lo que considero acabar con su vida, pero a la par aún pensaba en su hijo Samuel, quien también tuvo que vivir todo este proceso “Yo decía, cómo voy a hacer con mi hijo porque me voy a morir en la otra habitación, pero dije bueno: tendrá que superarlo”.

¿Quién es el hijo de Margarita Reyes?

Margarita con tan solo 16 años, tuvo a su primer y único hijo, Samuel Ferreira de 21 años, el cual ha sacado adelante sola al ejercer el rol de papá y mamá a la vez. Desde siempre, la actriz ha compartido fotos con Samuel, pero en lo que ha sido este último año, tanta madre e hijo hacen contenido para TikTok donde cuentan un poco más a fondo como es su relación y su convivencia juntos, siendo ellos dos solos y tan jóvenes ambos.

Samuel es estudiante de cine y televisión y tiene una cuenta específica para compartir su trabajo en esta área, el joven desde que estaba pequeño ha estado muy cerca de la farándula, pero esto no lo alejo de ese mismo mundo, donde estudia una carrera a fin con el entretenimiento.