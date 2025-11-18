Hija de James Rodríguez y Daniela Ospina llega a Netflix con sorpresiva producción, ¿de qué se trata?

Daniela Ospina y James Rodríguez estuvieron casados aproximadamente siete años y a lo largo de su unión le dieron la bienvenida a su hija, Salomé, quien actualmente estaría sobre sus 11 años de edad. La menor ha logrado destacarse en redes sociales por su talento en el área deportiva y también su constante apoyo a su padre en medio de rol como uno de los futbolistas más queridos en la Selección Colombia.

Aunque Salomé no suele ser tan activa en sus redes sociales, decisión tomada también por sus padres, si ha logrado destacarse desde hace un tiempo en el voleibol y por supuesto, desde sus primeros pasos, demostrando su talento en el baile.

Sin embargo, la versatilidad de la hija de James Rodríguez ahora le permitirá llegar a la pantalla chica, pues Salomé hará el doblaje de una de las voces de la película Koati, específicamente de Mussi. Los respectivos clips fueron compartidos por la página oficial, añadiendo “Salo Rodríguez en acción, grabando la voz de Mussi en Koati. Con su dulzura y sensibilidad, Salomé da vida a esta iguanita tierna y traviesa”.

Lo que queda claro es que cada una de sus apariciones en redes sociales y por ende, la visibilidad con la que cuentan sus padres ha traído consigo que varias puertas se abran para Salomé a pesar de su corta edad y que logre explorar diferentes facetas encontrando así en unos años su verdadera pasión.

¿Por qué se separaron Daniela Ospina y James Rodríguez?

James Rodríguez y Daniela Ospina se separaron después de seis años y medio de matrimonio. Ospina ha hablado en varias ocasiones sobre las razones de su divorcio, siendo esta no solo factor, sino a una acumulación de desafíos y dificultades que enfrentaron como pareja, especialmente en un contexto de vida pública y cambios constantes debido a la carrera de James en el fútbol europeo.

A pesar de ello, Daniela y James han buscado tener una buena relación con el bienestar de su hija, Salomé, quien reside con su mamá en Miami, pero constantemente visita a su padre, compartiendo así tiempo de calidad junto a él y el resto de su familia.