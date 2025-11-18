Luly Bossa recordó su entrevista con Jaime Garzón, 15 días antes de su asesinato: así lucía ella

Luly Bossa es una reconocida actriz colombiana que ha dejado una huella profunda en la televisión y el teatro gracias a su talento. Nacida en Barranquilla, se ha destacado por su versatilidad actoral en producciones como La Viuda de Blanco, La Costeña y el Cachaco, Los Reyes, entre muchas otras.

Puede leer: “Me tocaba pegarle de verdad”: Luly Bossa revivió su época como la ‘novia’ de Carlos Vives

La belleza también era uno de los encantos de la famosa actriz, quien durante una entrevista con la emisora Bésame, recordó por la entrevista que tuvo con el comediante, activista y abogado, Jaime Garzón. Esta se habría dado 15 días antes de su asesinato, que tuvo lugar el 13 de agosto de 1999, en la capital del país, perpetuado por dos sicarios cerca de Radionet, emisora en la que trabajaba.

La entrevista de Luly fue con el personaje Heriberto de la Calle un embolador de zapatos que, a pesar de su oficio humilde y su apariencia sencilla, se convertía en el entrevistador de las figuras más importantes de la vida política y social de Colombia. Al hablar sobre este momento, Luly mencionó que días después fue el asesinato y describió como era el comediante:

“Era muy loco, en es entrevista estaba muy loco, era divertido pero estaba loco. Él decía que era el papá de mi primer hijo, el hijo mayor que yo tengo de 32 años, entonces el mamaba mucho gallo, una vez me invitó a cenar, cene con él, me reí mucho y ese día me dice una vaina, que yo le dije ¿cómo se te ocurre? Me dice “por qué no se va a conmigo a negociar los que están secuestrados para traerlos””, señaló Bossa.

Le puede interesar: Estas son las famosas colombianas que lograron robarle el corazón a Jaime Garzón

La respuesta de la actriz fue decirle si estaba loco, y que ella tenía su peladito, para luego describirlo como una hombre brillante y que extraña mucho los noticieros de “Quac!”. Este era un programa de sátira política que se emitía por la Cadena Uno de Inravisión (actualmente conocida como Canal Uno), entre los años 1995 y 1997, y fue el escenario donde nacieron otros personajes memorables de Garzón, como el vigilante Néstor Elí.