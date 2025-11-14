¿Exagerados?, CA7RIEL & Paco Amoroso llamaron la atención en los Latín Grammy y no precisamente por sus galardones

Ca7riel y Paco Amoroso son un dúo argentino que surgió de una amistad de años y de una formación musical diversa que va del rock y el funk al trap y la electrónica. Antes de conseguir reconocimiento y popularidad, ambos construyeron un camino propio en distintas bandas y proyectos solistas, pero su unión artística marcó un antes y un después en la música urbana del país, esto se vio reflejado en sus primeros premios Latín Grammy.

El grupo contaban con 10 nominaciones, de las cuales lograron llevarse 5, la primera fue al inicio de la ceremonia, ganando en dos categorías: Mejor Video Musical Versión Corta y Mejor Video Musical Versión Larga por su EP Papota. Posteriormente, obtuvieron el Latin Grammy a Mejor video musical versión larga.

Ca7riel y Paco Amoroso también ganaron en la categoría Mejor Canción Pop por “El Día del Amigo” y al recibirlo, Ca7riel criticó de forma irónica las repercusiones que tiene la fama: “Muchas gracias a La Academia, hemos hecho un esfuerzo sobre humano para ganar este hermoso objeto, tan sobre humano, que ya no nos percibimos humanos, nos percibimos empresa, este objeto ratifica esta transición que estamos haciendo”.

A pesar de que su discurso generó conversación, para aquellos que no los conocían la celebración del dúo fue bastante particular, pues al tener varios de sus galardones, se dieron un apasionado beso frente a la prensa. Esta no es la primera vez que lo hacen, para los Premios Gardel de Argentina en junio del 2025, donde también se dieron un irreverente beso.

Los colombianos premiados en los Latín Grammy