Locutora le declaró su amor a la dueña de Trendy; tras vender $7.000 millones con sus calendarios de adviento

El nombre de Camila Orrego y su empresa de cosméticos, Trendy , se tomaron las dedes sociales en la mitad de este mes de noviembre por el éxito en ventas que tuvo su calendario de adviento. Ante esta situación, y la gran millonada que se ganó esta empresaria, una reconocida locutora decidió mostrarle su interés de tener una relación sentimental con ella.

En este 2025, esta marca sorprendió con una lonchera coleccionable en la que se incluyen 18 productos sorpresa, inspirada en los programas de los años noventa del canal Nickelodeon; un objeto que se podría adquirir por $150.000 pesos colombianso, y que vendió más de 45.000 unidades en menos de 10 minutos, algo que le hizo llegar a las arcas de Orrego unos $7.000 millones.

Justamente esta situación fue el tema principal de la más reciente transmisión de ‘Vibra en las Mañanas’, formato transmitido de lunes a viernes de 6:00 a.m a 10:00 a.m, en el que resalta talentos como los de: Carlos Vargas, David Rodríguez, Christian Granados, Karen Vinasco, y su nueva locutora, la creadora de contenido, Alejandra Villeta.

Precisamente Villeta sorprendió a la audiencia al envíarle un jocoso mensaje a Orrego, para que se case con ella, hasta el punto que hizo una lista de cosas que haría para conquistar su corazón.

“¿Será que la dueña de Trendy es lesbiana? Porque yo me quiero casar con ella, y este fin de año mis doce uvas van a ser para casarme con Camila Orrego. Voy a salir a caminar con la maleta para viajar al lado de Camila Orrego; me voy a poner una tanga amarilla para que Camila Orrego me la quite. (...) Ese calendario está espectacular, por lo menos por fuera, porque aún no han salido los videos. (...) Camila es una tesa, nada más que decir, yo quiero casarme con esta mujer. (...) Camila, espero tu llamada", afirmó Villeta.