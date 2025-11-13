¿Buscando calendario de adviento? Esta es la guía para elegir entre los mejores de las marcas de maquillaje colombianas

Aprende cómo reciclar correctamente tus envases de belleza, qué materiales son aprovechables y dónde llevarlos para darles una segunda vida

Los calendarios de adviento, una tradición europea que se originó en el siglo XIX como una forma de contar los días previos a la Navidad, se reinventaron en la industria de la belleza. En lugar de los clásicos chocolates o figuras, hoy esconden productos de maquillaje, cuidado facial y accesorios en compartimentos sorpresa que se descubren uno a uno durante diciembre.

Esta tendencia, que ha arrasado en mercados internacionales con firmas como Sephora, Charlotte Tilbury o L’Oréal, ha encontrado su propio espacio en Colombia. Cada vez más marcas locales de cosméticos han decidido apostar por este formato coleccionable que combina emoción, innovación y belleza.

Estas ediciones especiales no solo se han convertido en un éxito comercial, sino tendencia, por eso aquí le dejamos una comparativa para que elija que calendario prefiero.

TRENDY y su calendario coleccionable

Una de las opciones más llamativas de este año es el calendario de adviento coleccionable inspirado en los 2000’s, ilustrado con personajes de series icónicas de la época. Incluye una lonchera metálica mate, resistente y decorativa, que contiene 18 productos sorpresa entre maquillaje, skincare y accesorios, varios de ellos completamente nuevos.

Precio: $150.000 COP.

Samy y su novenario de adviento

La marca colombiana Samy Cosmetics, una de las más reconocidas por su oferta accesible y de buena calidad, lanzó el Novenario de Adviento 2025, compuesto por nueve productos sorpresa de maquillaje y cuidado personal.

Preventa: $139.900 (hasta el 14 de noviembre).Precio regular: $149.900.

El set, avaluado en más de $225.000, estará disponible para entrega a partir del 21 de noviembre.

Purpure y su primer calendario de adviento

Reconocida por su enfoque en productos cruelty-free, anunció la preventa de su calendario de adviento para el 15 de noviembre. Contiene 12 productos entre maquillaje y skincare.

Precio al detal: $105.000.📦

Entregas: entre la primera y segunda semana de diciembre .La marca destaca la importancia de planificar las compras, ya que la alta demanda navideña puede generar retrasos en las entregas.

Montoc presenta 13 productos

La marca colombiana Montoc también prepara su edición 2025, con 13 productos en total, tres de ellos exclusivos del calendario. Los otros diez corresponden a referencias icónicas de la marca en versiones mini, diseñadas especialmente para la temporada. Este formato busca ofrecer una experiencia sensorial completa, con énfasis en la creatividad y la presentación.

Ruby Rose: respuesta ante la polémica

La franquicia Ruby Rose Colombia, liderada por la empresaria Claudia Piedrahita, enfrentó críticas en redes sociales por la calidad y el contenido de su calendario de adviento, vendido a $230.000 COP.

En respuesta, la marca anunció la entrega de tres productos adicionales a las clientas que realizaron la compra, como gesto de compensación. El caso evidenció la expectativa creciente del público colombiano frente a este tipo de lanzamientos y la necesidad de transparencia en la comunicación de las marcas.