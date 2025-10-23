Jessi Uribe no va a tener más hijos con Paola Jara tras el nacimiento de Emilia; “cinco es número hermoso”

La pareja estará en Reino Unido el 1 de junio de 2024. / Foto: Instagram @jessiuribe3 - Tomadas el 13 de mayo de 2024.

Los fanáticos del género popular están que no caben de la dicha por el próximo nacimiento de la hija de los cantantes Jessi Uribe y Paola Jara, ya que la antioqueña ya va por su séptimo mes de gestación. La llegada de esta nueva vida tiene a los fans de ambos pegados a las redes para cualquier noticia; y recientemente Jessi les dio conversación tras dar a conocer si quiere o no tener otro hijo con ‘Paolita’.

PUBLICIDAD

A pesar de que ambos están cumpliendo a cabalidad con sus apretadas agendas, tanto Jessi como Pao han estado muy al pendiente de todo lo relacionado con el embarazo, asistiendo a todos los controles y siguiendo a cabalidad las recomendaciones de sus médicos, puesto que la edad de la artista, 42 años, hace que esta etapa sea de alto riesgo tanto para ella como para su pequeña Emilia.

Que no se lo cuenten en la calle 🟢📲 >>> Jessi Uribe se metió la mano al drill y llevó de paseo a 400 de sus fans en Bogotá

Paola Jara y Jessi Uribe por su embarazo (@paolajarapj)

A todo esto se le suma que es la primera vez que Jara pasa por esta etapa en su vida, mientras que, en el caso de Uribe, sería la quinta ocasión en la que se convertirá en padre; y al parecer será la última como quedó evidenciado en una de sus historias de Instagram, plataforma en la que acumula 7,1 millones de sequidores en la que expresó que no va a tener más hijos: “Ya no más, cinco es un número hermoso. Se cierra la fábrica”.

Jessi Uribe Captura Instagram: Historias Jessi Uribe 22/11/2025

En otra de las historias, los cantantes dieron a conocer que no tienen previsto mostrar a la menor cuando nazca y con las siguientes palabras mostraron la expectativa por verla por primera vez: “Nos sentimos ansiosos. Sentimos algo tan increíble, como que no la creemos”.