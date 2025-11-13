Claudia Bahamón recibió la ‘Orden de la Democracia’ en el Congreso; “Nunca he dejado de maravillarme”

Ya son décadas las que Claudia Bahamón lleva entrando a las casas de los colombianos con apariciones en destacados programas de televisión como MasterChef Celebrity; mujer que recientemente fue condecorada por el Congreso de la República por una importante causa que va más allá de las pantallas.

En la tarde del pasado martes 11 de noviembre, la Cámara de Representantes, en cabeza de Juan Carlos Losada, le entregóa a Bahamón la ‘Orden de la Democracia’, con la que exaltaron los valores inmersos en la labor social y ambiental de la huilense y su compromiso con el futuro de Colombia, respecto a la protección del medio ambiente y la promoción de prácticas sostenibles.

“Hoy es un día muy especial, hoy vamos a condecorar aquí a una de las mujeres más extraordinarias que ha dado este país. (...) Son las voces más importantes, como las de Claudia, las que permiten que las noticias buenas lleguen a todos los rincones del país, pero también su voz es la que nos permite ser críticos cuando nos equivocamos; y la que nos trae a la conciencia cuando maltratamos la naturaleza y destruimos los ecosistemas más importantes para este país”, fueron las palabras de emoción de Losada al entregarle esta conmemoración a Claudia.

Bahamón no pudo evitar la nostalgia en el recinto en el que trajo a la memoria los aportes que le han hecho sus familiares en este camino como activista ambiental, que la ha llevado a ser embajadora del Fondo Mundial para la Naturaleza y ser Líder en Realidad Climática de la organización del expresidente Al Gore de los Estados Unidos; entre otras iniciativas y liderazgos.

“Recibir este reconocimiento después de 18 años de activismo ambiental, realmente me conmueve profundamente. No puedo evitar pensar en mi historia, en mis raíces, en mi abuelo Fabio Jaramillo, ese ambientalista que murió sin saber en ese concepto. (...) Nunca he dejado de maravillarme ante un árbol, un río y un delfín; y creo que ahí radica todo”, manifestó Bahamón.