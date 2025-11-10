Mujer le envió comida para perros a la amante de su esposo por medio de un Rappi

Las aplicaciones de domicilios en Colombia han crecido de forma acelerada, transformando la forma en que los usuarios solicitan comida, mercado, farmacia y otros productos directamente a partir del smartphone. Por ejemplo, la aplicación Rappi, con sede en Bogotá y en varias ciudades del país, ha alcanzado millones de órdenes al mes y combina pedidos de restaurantes con supermercados, farmacias y otros servicios.

Puede leer: Mujer se viraliza por asegurar haber presenciado exorcismos en convento de Chile

Así mismo, las apps de transporte también la han apostado a los domicilios como Didi Food y Uber Eats, siendo todas las mencionadas, bastante usadas por los colombianos a diario. Las apps de domicilios se han convertido en un actor esencial del comercio digital en Colombia, redefiniendo hábitos de consumo y logística urbana. Sin embargo, también tienen sus aspectos negativos y han sido protagonistas de anécdotas bastante inusuales.

Por medio de TikTok, ha estado rondando el video un domiciliario de Rappi donde cuenta una historia que le causo impresión, iniciando con que le salió un pedido en una tienda de mascotas, el cual consistía en comprar un kilo de comida de caninos. Posteriormente, la usuaria, le pidió al domiciliario que por favor pasara por una miscelánea y le pusiera una bolsa de regalo y una tarjeta a la comida, por supuesto asegurándole propina por su servicio.

El hombre aceptó, pero cuando llegó el momento de escribir la dedicatoria o tarjeta se dio cuenta de que este encargo era para la amante del esposo de la usuaria de la aplicación. Así leyó lo que le escribió: “Para la perr* de la perr* más perr*, espero te guste el detalle, atentamente la esposa”, al ver esto, el domiciliario le indicó que no podía escribir eso, pero inmediatamente le llegó más propina, por lo que este accedió.

Le puede interesar: Dúo de invidentes es viral por sus parrandas vallenatas en TransMilenio

Luego tuvo que llevar el pedido a un spa de uñas, en el que efectivamente estaban celebrando un cumpleaños, para entregar el pedido a nombre del esposo de la usuaria. Así, el video se hizo viral en la red social mencionada, generando sobre todo risa ante la situación, algunos de los comentarios depositados son: “Acabas de darle ideas a la gente para usar Rappi“Ustedes lo ven gracioso, pero yo veo un tutorial”, “Gente que le pone el alma a su empleo”, " Gente que le pone el alma a su empleo".