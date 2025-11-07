Mujer se viraliza por asegurar haber presenciado exorcismos en convento de Chile

La mujer identificada como Kami Ruíz en la red sociales TikTok se hizo completamente viral en la red social TikTok, esto tras asegurar haber presenciado exorcismos durante su estadía en un convento de su país, Chile. La historia inicial cuenta con 17 partes, pero a mediados del mes pasado realizó una versión resumida, que dura 10 minutos y que ya cuenta con casi 6 millones de reproducciones.

Kami inicia contando que los hechos tuvieron lugar en el año 2011 cuando ella tenía 18 años y tomó la decisión de seguir el camino espiritual y unirse a un convento de monjas mexicanas. Este estaba ubicado en el sur de Chile y contaba con 9 monjas mexicanas y 2 chilenas, según la mujer el proceso para ingresar fue fácil y rápido, pero que sus padres no estaban de acuerdo.

Después de ingresar, la joven en aquel momento empezó a experimentar sucesos paranormales, como que tocaban la puerta de su habitación o que incluso llegó a sentir como alguien se sentaba en su cama, sintiendo el peso. Al contarle asustada una de sus maestras en el Convento, le respondieron que esto era común y que algunos Santos les había pasado, pero la situación se siguió repitiendo.

Ante esto, el Obispo pidió que cambiaran a Kami a otra ala del convente, cerca a una capilla y tenía que cumplir con algunos protocolos antes de dormir. Sin embargo, también hubo un cambio con una de sus maestras, diciendo que esta nueva persona era muy mala para ella, pero todo empeoró cuando llegó un sacerdote y le indico a Kami que la estaba acechando un demonio.

Por lo tanto, este hombre le pidió permiso al Obispo para exorcizar el lugar, lo cual se llevó a cabo y a pesar de darles algunos días de tranquilidad, no cesaría ahí. Cuando el sacerdote se iba despedir, se dieron cuenta que una de las hermanas presuntamente estaba poseída, por lo que hicieron un exorcismo de 5 días, que según la mujer sí es como las películas.

La historia en resumen, terminó con que Kami a los pocos días tuvo que irse porque no aguantaba más estar allí dentro, por lo que tenía una clave con su papá, por si quería salir en algún momento.