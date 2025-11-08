Dúo de invidentes es viral por sus parrandas vallenatas en TransMilenio

Ya son dos décadas y media las que lleva en funcionamiento el sistema TransMilenio en Bogotá; medio de transporte que, desde sus inicios, ha sido usado por muchas personas para el rebusque, bien sea vendiendo algún tipo de elemento o comestible, e incluso cantando. Muestra de esto son un par de invidentes que con su sabor vallenato intentan amenizar los trayectos de los pasajeros, algo que ha quedado captado en varios videos virales.

‘Dueto Latino’, así se hacen llamar estos dos cantantes que se han tomado varias estaciones y buses articulados para mostrar su talento; complementados no solo por su sabor en el canto, también por sus parlantes y su guacharaca; elementos con los que cantan temas de ídolos del folclor como: Diomedes Díaz, Jorge Celedón y el gran compositor Omar Geles.

Este trabajo, aunque informal, no solo les ha permitido llevar un sustento a sus hogares, también les ha hecho concretar varios contratos para amenizar fiestas familiares y eventos empresariales; a lo que se le suma que han logrado adquirir varios instrumentos para su orquesta con la que no solo tocan vallenato, también otros ritmos tropicales.

