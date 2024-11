Monica Rodríguez confesó si valió la pena que la hubiesen echado de ‘Día a Día’

Mónica Rodríguez es una figura destacada en los medios de comunicación colombianos. La reconocida periodista lleva años en las pantallas de la televisión, su carisma y profesionalismo la han llevado a desarrollar una exitosa carrera, trabajando en importantes producciones como el recordado ‘Mujeres al Límite’ y ‘Día a Día’ del Canal Caracol y el más reciente Noticias Uno. La presentadora nunca ha tenido tapujos para expresar sus opiniones y posiciones en cuanto a la coyuntura social, no solo siendo blanco de críticas, sino también perdiendo su trabajo en el famoso programa matutino, en el que duro una década entera acompañada de Catalina Gómez.

Este hecho sorprendió nacionalmente a los televidentes, pues confirmó el poder que tienen los grandes medios del país para controlar la agenda mediática del país, Mónica en varias entrevistas ha tocado el tema y ha expresado que este problema tuvo varias repercusiones en su vida laboral, ya que duro alrededor de un año sin encontrar empleo. En esta ocasión, paso por el pódcast ‘La Sala de Laura Acuña’ donde la presentadora le pregunto a detalle cómo fue ese día para ella y si fue una sorpresa. Al respecto, Mónica contestó que sí fue una sorpresa, pero que de cierta forma estaba esperando que eso pasara, ya que venían llamándole la atención por sus comentarios en redes sociales, que eran en su mayoría políticos.

Posteriormente, Acuña le preguntó a la presentadora paisa sobre si sentía que había válido la pena todo lo que vivió y ella contestó: “Pregunta de oro, te puedo decir que no porque se cerraron muchas puertas que hoy por hoy siguen cerradas, hay muchos vetos silenciosos, ocultos, es real. Y digo que sí, porque yo soy fiel a lo que soy y eso no me lo quita nadie.”. Adicionalmente, Laura Acuña le preguntó sobre su salida también del Canal Uno, a lo que Mónica respondió que fueron varias razones: “Se cierran ciclos, era el momento para hacerlo, yo debía ya cerrar ese ciclo” expresó.