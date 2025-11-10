Kathy Sáenz y Sebastián Martínez mostraron su jugoso proyecto fuera de la TV, ¿mayores ingresos?

Kathy Sáenz y Sebastián Martínez son una de las parejas más estables de la farándula, pues durante más de 16 años han construido una unión que trajo consigo el nacimiento de su hijo, Amador. Los actores, más allá de su rol dentro de la televisión colombiana, le han dado paso a nuevos proyectos como lo ha sido su finca, que estaría ubicada a las afueras de Bogotá, siendo este un espacio que se ha convertido en algo más que su hogar, dándole paso a un proyecto económico.

Si bien, desde hace varios años Sáenz decidió abandonar la actuación, lo cierto es que ha seguido adelante con su marca personal y uniéndose a Martínez para cumplir cada uno de los objetivos que buscan alcanzar en su finca. Pues, además de vivir allí, también se han encargado de realizar diferentes cosechas y contar con varios animales.

Sin duda, su proyecto más ambicioso han sido las cosechas de café, las cuales se han encargado de mostrar en varias ocasiones exponiendo así su gusto por este fruto y por ende, resaltar bajo su propia marca, un camino que no ha sido sencillo, pero que han logrado construir poco a poco.

"¡Nuestra primera cosecha de café! Un proyecto de Tian y mío que nace del amor, el amor por la naturaleza, el amor por nuestro matrimonio y nuestra familia, y obviamente un amor profundo por el café. Un cafetal hecho con amor desde la semilla para compartirlo con todos ustedes y que también reciban un poco de este gran amor", fueron las declaraciones expuestas por parte de Kathy Sáenz, añadiendo un corto video en el que muestra varios de los espacios de su finca.

Horas más tarde y demostrando lo orgulloso que está, Sebastián Martínez comentó el post de su esposa añadiendo: "Nuestro amor hecho café“. Cabe resaltar que este es un proyecto que lleva varios meses y por supuesto, ha contado con el apoyo de figuras que conocen del tema, así como también de Sebastián y Kathy, dejando ver su amor por la naturaleza.

¿Cuál es la enfermedad que padece Kathy Sáenz?

En medio de una entrevista para la revista Cromos, Kathy aseguró que decidió dar un paso al costado luego de contar con más de 20 años de experiencia en la industria del entretenimiento, pues su deseo estaba en poder priorizar su salud física y mental.

“Actuar es muy exigente. Mi cuerpo físico un día me gritó no más, porque perdí mucha salud, en cada proyecto me enfermaba. Mi organismo se desgastó”, fueron las declaraciones que agregó Kathy Sáenz.

La también empresaria dejó claro que este tipo de proyectos requieren bastante tiempo y en medio de buscar que todo salga de la mejor manera y cada detalle termine siendo el esperado, hay un cansancio evidente:“En esa época me daba una dermatitis tremenda, (una inflamación de la piel que generalmente provoca descamación, picazón y ampollas), infecciones en los ojos y se me bajaba el sistema inmunológico. No es lo que quiero para mí”, reiteró Sáenz.