“Es un hombre con fuerza de hombre”: Yina Calderón se defendió tras agresión a La Piry en ‘La Mansión de Luinny’

Yina Calderón volvió a ser tendencia en las redes sociales, y nuevamente la polémica está de por medio; l uego que ella agrediera a ‘La Piry’, también participante de ‘La Mansión de Luinny’, a quien lanzó a una piscina y le dio varios golpes. Tras lo sucedido ‘la sayayina’ decidió seguir agrediendo a la dominicana, esta vez de palabra y hablando de su identidad de género.

Todo un bololó se vivió recientemente en este concurso, ya que a la empresaria de fajas no le gustó ni ‘poquito’ que Piry le hiciese una broma con un secador al que le puso talco, previo a que la colombiana lo utilizase. Al conocer quién fue la ‘chistosa’, Calderón lanzó a su ‘rival’ a la piscina para luego pegarle varios golpes mientras la sumergía.

Tras lo sucedido, Yina ya se estaba alistando para salir del concurso, pero para su asombro, tanto el anfitrión, como la agredida, decidieron darle una oportunidad para que se quedara; aunque después de esto Calderón siguió tirando ‘veneno’ y se excusó por el hecho hablando de la identidad de género de Piry, que era defendida por otra participante.

“Deja de llorar que yo no te creo. ¿No te das cuenta de que es un niño? Ella tiene más fuerza que yo y por naturaleza; respetando a las trans porque yo las respeto. No vengan a decirle pobrecita y que es una niña de cinco años; ella es un hombre de ‘veintipunta’ de años, con fuerza de hombre", afirmó Yina.

La supuesta brujería a Yina Calderón en ‘La Mansión de Luinny’

Este no es el único conflicto que ha protagonizado Yina en este concurso, ya que también tuvo su roce con Chanel a quien señala de haberle encargado un supuesto acto de brujería que estaría afectando su bienestar.

Según Calderón, Chanel la habría insultado y le habría deseado problemas de salud y económicos. Incluso, afirma que la acusada le dijo que le había hecho un “amarre”. Frente a esto, Yina aseguró que no cree en ese tipo de prácticas y que se mantiene firme en su fe, invitando a sus seguidores a no apoyar acciones que promuevan agresiones o maldiciones. A pesar de la tensión dentro del reality, Calderón manifestó que continuará participando, pues “el show debe continuar”.