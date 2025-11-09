Abelardo de la Espriella fue defendido a aplausos por sus fans, tras satíricos comentarios de Daniel Samper

El reconocido abogado Abelardo de la Espriella, pinta para ser uno de los candidatos a la Presidencia más fuertes para lo que serán las próximas elecciones; debido a que quienes lo siguen no solo lo aplauden desde lo político, ya que aprovechan cualquier espacio para mostrar sus posiciones, con actos como el que le pasó al periodista Daniel Samper en uno de sus shows, algo que lo dejó sorprendido hasta a él.

Samper se encuentra hoy en día ejecutando las funciones de su show ‘El Petro Verso’, montaje de sátira política que ha presentado en Bogotá, Medellín y Bucaramanga. Justamente en uno de estos actos, y precisamente en el momento en el que hablaba de De la Espriella, el excolumnista de Semana quedó asombrado luego de que el auditorio se fundiera en aplausos para el togado que en su campaña se hace llamar ‘El Tigre’.

Daniel Samper Ospina fue director de Soho entre 2001 y 2014. Ahora es youtuber bajo el nombre "#HolaSoyDanny". Instagram @danielsamperospina

Sin importar esto y manteniendo el lineamiento temático de su espectaculo, Samper continuó burlándose de De la Espriella y lo hizo no solo con imágenes, también con estas contundentes palabras:

“Este abogado exquisito, lleno de glamour y de buen gusto, que promueve sus propias marcas y la ideología de extrema derecha. (...) Sus detractores dicen que es malo desde chiquito; aunque vale decir que chiquito sigue siendo porque mide como 1,50 metros y ni se ve detrás de los escoltas. Su proclama es que necesitamos un presidente con pantalones, y sí, pero también con medias si es preferible. (...) Es exquisito, elegante y persigue la bendición de Uribe”, afirmó Samper.

Cabe acotar que parte de las ganancias en boletería de este montaje de humor estará destinado para un programa de becas universitarias que lleva por nombre ‘Vamos pa’ lante’; en el que está inmersa la Universidad de los Andes.