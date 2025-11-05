Aida Victoria Merlano fue vista con su nueva pareja y en redes sociales le llovieron críticas: “no puede vivir sin presencia masculina”

Tomada de la cuenta de Instagram de Aida Victoria Merlano, 28 de marzo de 2025.

Hace pocas semanas, Aída Victoria Merlano y Juan David Tejada anunciaron públicamente el fin de su relación. A través de mensajes en redes, ambos reconocieron que la ruptura se dio en medio de tensiones, e incluso Merlano insinuó que hubo episodios de violencia y fallas en el cumplimiento de responsabilidades hacia su hijo, Emiliano.

Tras la separación, comenzaron a surgir rumores sobre una posible nueva etapa sentimental para la influencer barranquillera. El portal de farándula Re Chismes informó que Aída estaría saliendo con Felipe Zapata, un empresario paisa dedicado al negocio de venta de automóviles en Medellín.

La conversación en redes se reactivó luego de que el mismo medio publicara un video donde Aída aparece luciendo un vestido corto amarillo mientras camina junto a Zapata, su hijo en coche y otras dos mujeres más.

Aunque la creadora de contenido ha dejado claro que se encuentra soltera, el clip generó una ola de comentarios divididos entre sus seguidores. Algunos la apoyan por “seguir adelante” y otros critican la rapidez con la que, aparentemente, habría retomado su vida amorosa tras la ruptura.

Entre los comentarios más destacados se leen mensajes como: “al menos termine de sanar”, “Aida no le guarda luto a nadie”, “No puede vivir sin presencia masculina, tenaz”.

Sin embargo, hasta el momento Aída no ha confirmado ningún vínculo sentimental con Zapata. Lo único que ha reiterado es que está enfocada en su hijo, su empresa y sus proyectos personales, dejando claro que no le debe explicaciones sentimentales a nadie.