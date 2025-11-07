La influencer Erika en Francia salió a defenderse tras las críticas por supuesto cambio al regresar a Colombia

Erika Muñoz, más conocida como Erika en Francia en el mundo de las redes sociales, es una influencer colombiana que ganó popularidad en redes sociales al compartir sus experiencias de vida, particularmente su relación de pareja, su rol de madre de tres pequeños y su día a día mientras residía en Francia.

Puedes leer: Kika Nieto, Nicolás de Zubiria Johanna Fadul entre los famosos criticados por viajar a Israel

Esta creadora de contenido se ha destacado por su sinceridad y transparencia al documentar tanto los momentos hermosos como los desafíos de vivir en el exterior y las realidades de su vida personal. No obstante, hace poco tiempo, Erika informó haber regresado a su país natal, Colombia, para quedarse del todo con sus hijos, mientras quien era su esposo, también se habría quedado en su país natal en Europa.

Desde que se empezó a rumorar sobre un posible divorcio entre la pareja, también se el contenido de Erika evolucionó, esto al ser vista en más eventos y con más frecuencia de visita aquí. Sin embargo, este cambio de la influencer le incomodo a muchos que dicen seguirla, indicando que ahora sus videos solo son publicidad y que ya no les agrada como antes, esto por mostrar una versión suya diferente.

Sus últimos videos se estaban inundado de comentarios de este tipo, por lo que la influencer se refirió al tema en la misma red social por medio de un video, donde señaló que a ella nadie la mantiene y que si hace publicidad es porque es su trabajo:

“Entiendo que es más fácil juzgar que lograr entender, especialmente cuando una mujer decide salirse del papel que la sociedad espera que cumpla: sumisa, perfecta, silenciosa y agradecida con lo que le tocó, pero es yo no nací para encajar en un molde que no hice yo, Mi nuevo camino no es una marca de fracaso, es una decisión valiente" indicó la influencer.

Le puede interesar: Johanna Fadul se quejó por perder campaña tras polémica por viajar a Israel: “entre ellos se matarán”

La descripción que lo acompaño fue: “Ya hablaron por mí, ya inventaron, ya sacaron conclusiones sin saber nada. Y la verdad, ya estuvo bueno. Ahora hablo yo. Solo yo sé mi historia, lo que he vivido y lo que realmente pasa. No se crean todo lo que ven por ahí, porque la mayoría son puras mentiras. A las que han estado conmigo, que han apoyado sin juzgar… gracias, de verdad."