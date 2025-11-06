Piter Albeiro salió a disculparse por pedir “destripar a la izquierda”

Por estos días, el humorista Piter Albeiro ha generado gran indignación por sus comentarios en relación al ámbito político, no obstante, hubo uno que generó caos en las redes sociales. El humorista cuestionó que qué tenía de malo “destripar a la izquierda y que no existan más”, en medio de la campaña electoral que se vive en Colombia y en donde él ha expresado su apoyo hacia Abelardo De La Espriella.

Todo se dio tras el evento realizado por el candidato presidencial, el pasado lunes festivo en el Movistar Arena de Bogotá, donde reunió alrededor 15 mil personas para escuchar las propuestas de Abelardo, quien ha expresado su ideología política a fin con la derecha.

Uno de los panelistas fue el influenciador Daniel Habif que dejó unas conclusiones sobre su participación, ante esa publicación un usuario le señaló: “Pero mi dotor Habif. Usted apoya a una persona que dice que hay qué “destripar a la izquierda” y “erradicarlos del país”. ¿Considera que el señor Abelardo y su discurso de odio está alineado con su prédica de amor por el mundo? O fue que le llegaron al precio. Para pensar “.

En ese momento, apareció Piter Albeiro con una respuesta a modo de pregunta:“Y qué tiene de malo destripar a la izquierda y que no existan mas??”. Inmediatamente generó una ola de comentarios, donde lo cuestionaban por su grave afirmación, por lo que lo que tuvo que retractarse y salir a pedir disculpas en la misma red social en un video de 6 minutos.

“MIL DISCULPAS cometi un grave error y aunque ya habia escrito, quiero dar la cara y dejar claro que NADA JUSTIFICA escribir insultos o hacer preguntas que tengan múltiples interpretaciones y que puedan dejar a la imaginación violencia o cosas que no son en realidad. De verdad lo siento sobretodo por tanta gente que me quiere y pude decepcionar sin entender del todo el contexto de lo que viene pasando hace muchos meses. Un abrazo”, fue la descripción que acompañó el video.

El humorista reconoció que todo era culpa suya, para proceder a pedir disculpas a todas las personas que se pudieron sentir aludidas con sus comentarios. Además, expuso que lleva meses siendo perseguido por expresar su ideología política, lo que ha tenido repercusiones en su imagen, al ser acusado de diferentes cosas. “Esa postura me hizo pensar que mi narrativa la podía imponer con insultos y descalificaciones y no es así”, señaló.