¿Con ganas de volar en Globo aerostático? Cinco destinos imperdibles en el mundo para vivir esta experiencia

Viajar ya no es solo una forma de escapar de la rutina: es una manera de coleccionar momentos únicos. Y entre las experiencias que más conquistan a los aventureros del mundo, hay una que promete vistas inigualables y una dosis de adrenalina: volar en globo aerostático.Desde sobrevolar paisajes desérticos al amanecer hasta flotar sobre valles y ciudades históricas, esta experiencia se ha convertido en uno de los planes más soñados por los viajeros que buscan descubrir el mundo desde otra perspectiva.

Precisamente, atendiendo a este interés desde Booking.com traen esos cinco destinos imperdibles si su plan es vivir esta experiencia.

Luxor, Egipto: sobrevolar el corazón del antiguo imperio

Aquí se puede disfrutar de la experiencia “ Paseo en globo aerostático en Luxor ” disponible en Booking.com . Cuando los primeros rayos del sol tocan las arenas del desierto, los globos de Luxor comienzan a elevarse lentamente sobre el río Nilo. Desde el aire, los viajeros observan cómo la neblina matinal se disipa para revelar los templos de Karnak y Hatshepsut, las estatuas de Memnón y los caminos que conducen al mítico Valle de los Reyes.

El vuelo, que dura cerca de una hora, ofrece una vista privilegiada del contraste entre el fértil valle y el árido desierto, una imagen que parece sacada de otro tiempo. Tras el aterrizaje, se puede continuar la jornada explorando los templos a pie, navegando en una faluca tradicional.

Teotihuacán, México: un amanecer sobre las pirámides del tiempo

En las primeras horas del día, el cielo de Teotihuacán se llena de colores y el aire fresco del altiplano mexicano se convierte en el escenario perfecto para un vuelo en globo. Desde lo alto, los viajeros contemplan las Pirámides del Sol y de la Luna, los templos antiguos y la mística Calzada de los Muertos, todo bañado por una luz dorada que revela la magnitud de la “Ciudad de los Dioses”.

El recorrido suele durar 45 minutos y permite ver cómo la historia y la modernidad se entrelazan con los pueblos que rodean la zona arqueológica. Al regresar a tierra, muchos viajeros disfrutan de un desayuno tradicional con vistas a las pirámides o visitan talleres de obsidiana y mercados de artesanías.

Capadocia, Turquía: donde los globos rozan las rocas del sueño

Capadocia es, sin duda, la capital mundial de los globos aerostáticos. Cada amanecer, más de cien globos se elevan simultáneamente sobre un paisaje de otro planeta: valles rojizos, colinas onduladas y formaciones rocosas llamadas “chimeneas de hadas”. El vuelo comienza cuando aún es de noche, y a medida que el sol aparece, el horizonte se tiñe de rosado y dorado mientras los globos flotan sobre pueblos como Göreme y Uçhisar.

Durante el recorrido, se puede ver cómo el humo sale de las casas cueva y los viajeros saludan desde los tejados. Desde las alturas, el silencio del aire y la inmensidad del paisaje generan una sensación de paz que pocos lugares en el mundo pueden ofrecer.

Quindío, Colombia: volar sobre el corazón del Eje Cafetero

En el corazón verde de Colombia, el Quindío ofrece una experiencia aérea inolvidable sobre los valles cafeteros y las montañas andinas. Al amanecer, los globos despegan lentamente entre cafetales y plataneras, mientras el aroma del café recién tostado se mezcla con la bruma matinal.

Desde el cielo, los viajeros pueden admirar los pueblos coloridos de Salento y Filandia, los campos que producen el mejor café del mundo y, a lo lejos, las cumbres nevadas del Parque Nacional Los Nevados.

El recorrido dura alrededor de una hora y permite apreciar la belleza natural y cultural de esta región, Al aterrizar, muchos visitantes disfrutan de una taza de café de origen, visitan fincas tradicionales o recorren el Valle de Cocora, hogar de las emblemáticas palmas de cera.

Napa Valley, Estados Unidos: entre viñedos y amaneceres dorados

En California, el vuelo en globo sobre Napa Valley es una experiencia sensorial que combina vino, paisaje y emoción. A medida que el globo asciende, los viñedos se extienden como un tapiz verde y dorado, cubiertos por una ligera neblina que se disuelve con el sol.

Durante el recorrido, los viajeros disfrutan de vistas panorámicas de las colinas, los caminos rurales y las bodegas centenarias que caracterizan esta región vinícola. Al aterrizar, muchos optan por continuar la jornada con una cata de vinos o un desayuno con productos locales.