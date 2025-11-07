Ysa C y Goyo lanzan ‘Tiempo al Tiempo’: un himno para sanar sin rencor

Ysa C y Goyo se unen en “Tiempo al Tiempo”, una canción que trasciende el ritmo para convertirse en un manifiesto de resiliencia, empatía y fortaleza femenina. Este tema representa un puente entre generaciones de artistas afrocolombianas que han hecho de la autenticidad su bandera.
“Me llena de orgullo ver a artistas como Ysa C abriéndose camino con autenticidad, talento y propósito”, expresó Goyo, destacando la importancia de abrir espacios para nuevas voces femeninas dentro de la industria. Por su parte, Ysa añadió: “Ser mujer, ser negra, ser artista… y poder hacerlo al lado de quien me inspiró a serlo, no tiene precio”.
Sanar sin rencor y agradecer lo que nos hizo fuertes
“Tiempo al Tiempo” combina afrobeats y matices de reguetón para narrar el proceso de sanar sin resentimiento, cerrar ciclos con gratitud y reconocer el poder del amor propio. Es una canción que invita a mirar atrás con compasión y a reconocer que cada experiencia, incluso la dolorosa, contribuye al crecimiento personal.
El tema se acompaña de un video oficial que refuerza su mensaje visualmente, mostrando la energía y conexión entre ambas artistas, además de resaltar la fuerza estética del legado afrocolombiano.
Este lanzamiento marca un nuevo capítulo en la carrera de Ysa C, quien continúa posicionándose como una de las voces más auténticas y necesarias de la música urbana contemporánea.Tras éxitos como “Puntos Suspensivos”, “Úsame” junto a LiL CaKe, “Me Perdí” con Hamilton, “Cúrame” junto a Alexis Play y el poderoso “NoNoNo”, la cantante demuestra su versatilidad y madurez artística con una propuesta que equilibra vulnerabilidad, ritmo y mensaje.
“Tiempo al Tiempo” ya está disponible en todas las plataformas digitales y promete convertirse en un himno para quienes eligen sanar sin rencor y avanzar con el corazón en paz.