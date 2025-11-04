Carin León fue pillado en local de hamburguesas al sur de Bogotá

Carín León es hoy por hoy uno de los máximos exponentes de la música popular mexicana, artista de 36 años que se presentará el próximo Bogotá el próximo 8 de noviembre, mismo al que se le vio junto al streamer WestCol en el sur de la capital colombiana; eso sí, montados en un lujoso vehículo.

El estadio Nemesio Camacho El Campín, recibirá a León el próximo sábado con su ‘Boca Chueca Tour 2025′, presentación en la que se conseguían varios tipos de boletas, la más económica en $90.000 pesos en Norte Alta; y la más costosa un palco de $16 millones de pesos, para ver al intérprete de ‘Según quién’ lo más cerca posible.

Carin León llega a Colombia con su presentación más grande en el Estadio El Campín Foto: Cortesía

Previo a esta gran noche y como acto promocional, el mexicano realizó una transmisión en la plataforma Kick, con uno de los grabdes del stream a nivel global, WestCol; joven, con el que hizo una rodada con varios vehículos de lujo, automotores por los que se pasearon por varias de las calles de la ‘fría’.

En medio de este live, muchos quedaron atónitos al ver a Carín y a ‘West’ pasar por la avenida Ciudad de Cali, a la altura del centro comercial Hayuelos; algo que para muchos transeúntes se les hacía inesperado. La razón, WestCol llevó al cantante a conocer uno de sus locales de hamburguesas ‘Fuego Burguer’, para que probara una de sus creaciones.

WestCol rompió récords en Colombia junto a Kick

Fueron siete horas las que duró la transmisión de ‘Stream Fighters 4′ por medio del canal de Kick de WestCol, streamer que dejó claro que más allá de las pantallas tiene un poder de convocatoria bastante bueno, hasta el punto que reunió a 17.000 personas de manera presencial en el coliseo Med Plus.

Lo ocurrido el pasado 18 de octubre, se posiciona como uno de los sucesos más importantes en Latinoamérica, respecto a este tipo de transmisiones, ya que se alcanzaron 4,6 millones de espectadores, duplicando la cifra del año inmediatamente anterior cuando el evento se realizó en La Macarena en Medellín. Esto le permitió a la compañía australiana entrar al Top 10 de aplicaciones de entretenimiento en 29 países para usuarios Android; y se aseguró el primer escaño en la categoría competitiva ‘Foto y Video’ en 21 países respecto a iOS.