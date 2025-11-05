Ornella Sierra estaría en nueva relación, ¿de quién se trata?

La influencer y exconcursante de 'La Casa de los Famosos’, Ornella Sierra, ha vuelto a acaparar los titulares, pero esta vez lejos de las cámaras del reality y de su habitual contenido de redes. Conocida por su personalidad carismática y su apodo de la “Barbie Costeña”, la barranquillera fue vista compañía de un misterioso hombre.

Esto habría sido durante una fiesta de disfraces, en la que ella lucía un disfraz sobre Bo Peek de la película Toy Story, mientras que el hombre tenía el atuendo de Woody. Se trata de Humberto Vargas, ingeniero mecánico y empresario del sector de eventos, su nombre empezó a resonar entre los seguidores que apenas vieron los videos intentaron descifrar quién podría ser la nueva persona que habría conquistado el corazón de Ornella.

Todavía no hay una confirmación, pero los videos que rondan en redes lo confirmarían, de hecho hay uno donde se les puede ver besándose, además de que ella subió dos con los atuendos. En uno marcaba el zapato del hombre, haciendo alusión a la famosa película animada.

¿Quién es la expareja de Ornella Sierra?

Durante su paso en la primera temporada de ‘La Casa de los Famosos’, Sierra fue vinculada con el artista, Miguel Bueno, con quien mantuvo una buena amistad y siempre con la duda de si había una relación entre ellos. Posteriormente, fue vinculada con un hombre que al parecer era casado, lo que la llevó a ser bastante criticada en redes sociales.

Se trataba de Farid Pineda un hombre casado y con una hija, tras todos los comentarios que llegaron a ella, Ornella confesó lo que había pasado con este hombre, del cual desconocía en un principio que fuera comprometido:

“Yo intenté mantenerme alejada de todo eso y yo hablaba con él y le decía: ‘dime la verdad que si algo yo me alejo, tomo distancia’. Nunca quise salir a hablar y desmentir, porque uno habla y siempre 100 mil personas salen diciendo ‘qué va, tú sí sabías’”, expresó con lágrimas en los ojos.

La barranquillera relató que las repercusiones mediáticas afectaron su entorno más cercano y su estabilidad profesional. “Me sentía triste y como si me hubieran arrebatado lo que más quería, que es mi trabajo y mi familia”, agregó.