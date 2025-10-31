Ella es las famosa que logró ingresar al top 7 de MasterChef Celebrity

Poco a poco el reality de cocina, MasterChef se acerca a su gran final, en las que premiara una vez más al famoso que más se destaque en la competencia. A lo largo de la temporada han habido grandes momentos de risas, tensiones y también tristeza, logrando conectar al público con lo que pueden llegar a vivir las celebridades con este tipo de realities.
El último famoso en ser eliminado fue Ricardo Vesga, que le apostó por un crepe de pollo, pero al momento de pasar para mostrar su plato, no logró impresionar a lo chefs, pues ellos no consideraron que esta preparación fuera un plato de alta cocina, esto sobre todo fue percepción de Jorge Raush.
En entrevista con Publimetro, comentó que es una experiencia que repetiría, pero que también siente que era el momento adecuado y preciso para estar en la competencia. El actor se destaco por su sencillez, siendo el favorito de muchos de los televidentes por tener una participación sin dramas, ni conflictos.
¿Quién fue la primera en ingresar al top 7 de MasterChef Celebrity?
Se trató de Valentina Taguado tras ganar un la última prueba del reality, en el que los participantes tuvieron 60 minutos para su preparación. El reto fue calificado por 30 jóvenes los que llegaron a la feria de MasterChef y visitaron los puestos de los participantes para hacer la degustación de las salsas, sin embargo, conforme fueron avanzando los minutos fue evidente que la que más les gusto fue la preparada por Valentina, quien logró vender un total de 18 frascos imponiéndose como la ganadora.
¿Quiénes están en el Top 8 de MasterChef Celebrity?
- Violeta Bergonzi
- Alejandra Ávila
- Raúl Ocampo
- Valentina Taguado
- Michelle Rouillard
- Carolina Sabino
- Pichingo
- Patty Grisales