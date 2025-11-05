Este es el guapo novio de Alexa Torres, nueva participante de ‘La Casa de los Famosos 3′

Ya pasaron cuatro meses desde que Andrés Altafulla se coronó como ganador de la segunda temporada de ‘La Casa de los Famosos’, programa concurso que ya está alistando su tercera entrega y que ya tiene confirmada a Alexa Torres, imitadora de Farina en ‘Yo me llamo’, quien recientemente sorprendió al mostrar en redes a su hombre.
Este concurso pretende volver con todos los poderes en 2026 y para ello está alistando un gran ‘combo’ de opcionados para que ingresen; de los que no solo está confirmada Alexa, también el youtuber Nicolás Arrieta, quien se ganó el cupo al obtener el 52,7 % de los votos, por encima de Carlos Grande, Javier Gómez, Juan Diego Becerra, Juandi Duque y Juanchi.
Por su parte, Torres se destacó por encima de otras contrincantes como Alejandra de El Desafío, Clara Diago, Tina Janna y la modelo Paola Cospi. Justamente Alexa, ha generado conversación en Instagram, plataforma en la que acumula 1,8 millones de seguidores en la que mostró a quien sería su pareja.
Se trata de otro creador de contenido llamado Jhorman Tolosa, hombre que fue crucial para que la creadora de contenido llegara hasta el reality y que tambien cuenta con buenos números en redes ya que tiene 406.000 seguidores en YouTube y 670.000 en TikTok.
¿Quiénes conforman el tercer grupo de aspirantes a ‘La Casa de los Famosos 3′?
La búsqueda de celebridades sigue en marcha y el reality dio a conocer a su tercer grupo de posibles nuevos integrantes, nuevamente integrado únicamente por hombres. Se trata de personalidades que ya han pasado por otros formatos de competencia o que se han dado a conocer en redes sociales, y que ahora buscan otra oportunidad para conectar con la audiencia.
Entre los nombres destacan dos exparticipantes de El Desafío. Por un lado, Duván Niño, entrenador personal y creador de contenido que estuvo en la edición 2022 del programa del Canal Caracol. Y por otro, Esteban Bernal, más conocido como Tebi, modelo e influencer que participó en la temporada 2017 del mismo reality.